Julián Quiñones anota un Hat-Trick y se acerca a Cristiano Ronaldo en la disputa por el título de goleo en Arabia

Julián Quiñones volvió a demostrar por qué merece estar en la Selección Mexicana, más allá de su poca participación bajo el mando del técnico .

En esta ocasión, el delantero mexicano del Al Qadsiah convirtió un Hat-trick (47', 53' y 61') en la victoria de su equipo (5-0) sobre el Al Feiha. Triunfo que los deja en la cuarta posición con 30 puntos.

Con este triplete, el atacante llegó a 12 goles en la Liga Profesional Saudí y se colocó a tres tantos del líder Cristiano Ronaldo, que marcha en solitario con 15 dianas.

En 15 partidos que suma esta temporada entre Liga (947 minutos) y Copas, Quiñones suma ya 16 goles; es el mejor goleador del Al Qadsiah en la temporada 2025-26.

A pesar de sus destacados números, el ex de América y Atlas sigue sin asegurar su titularidad y llamados en la Selección Mexicana rumbo a la próxima Copa del Mundo 2026.

El año pasado disputó apenas nueve encuentros con el Tricolor y no convirtió ningún tanto.

El siguiente partido del Al Qadsiah es el domingo frente al cuadro del Al-Hazm Rass, a las 9:15 horas, tiempo del centro de México.

