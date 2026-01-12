Cristiano Ronaldo, en duda para la reinauguración del Estadio Banorte

Los aficionados mexicanos se volvieron locos cuando se oficializó el partido amistoso entre México y Portugal para reinaugurar el Estadio Banorte, el próximo 28 de marzo.

Desde ese anuncio, la afición tricolor comenzó a soñar con ver a Cristiano Ronaldo en el mítico Coloso de Santa Úrsula e incluso ocasionó que los boletos se agotaran de inmediato, y los precios de la reventa estén por los cielos, siendo totalmente impagables para la gran mayoría de mexicanos.

Sin embargo, esto podría no cumplirse, ya que la asistencia de CR7 no está confirmada para este histórico juego.

¿Por qué no está confirmada la presencia de Cristiano Ronaldo?

Durante las negociaciones entre la Federación Mexicana de Futbol y la portuguesa, el organismo nacional buscó asegurar "por contrato" la participación del 'Bicho', así como añadiendo un bono económico una vez que se hiciera oficial la inclusión de Ronaldo en el viaje.

Pese a estos esfuerzos, la Federación de Portugal no aceptó los términos, ya que no querían interferir en el trabajo de su entrenador Roberto Martínez.

FOTO: AP - Portugal remonta y vence a Hungría en Budapest; Cristiano Ronaldo anotó el gol decisivo

De igual manera, la comitiva portuguesa fue contundente al subrayar que no negocian la participación de Cristiano Ronaldo en ningún partido amistoso y con ninguna selección.

Lo que sí se logró acordar en el contrato es que ambas naciones disputarán el partido con sus futbolistas más fuertes que estén disponibles para la Fecha FIFA del mes de marzo. Claramente eso no significa que vaya a venir el astro portugués.