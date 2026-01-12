Carlos Hermosillo se lanza contra Vicente Sánchez: "Se ha hecho la víctima"

El nombre de Vicente Sánchez sonó fuerte hace unas horas en redes sociales, luego de que, mediante su cuenta de Instagram, realizó una publicación que fue tomada como una indirecta a Cruz Azul.

El histórico exjugador de Toluca, quien hasta hace unos meses fue entrenador del equipo celeste, reaccionó tras la derrota (2-1) ante León, resultado que colocó más presión sobre la figura de Nicolás Larcamón.

“Vender humo no está mal, el problema es de quien compra el humo”, se lee en la publicación del extécnico celeste, que de inmediato los aficionados relacionaron con el estratega argentino.

Tras esa aparición, Carlos Hermosillo, referente de Cruz Azul y ahora comentarista de Fox Sports, habló de lo ocurrido y expresó su molestia por las actitudes de Sánchez, a quien aseguró que se ha convertido en la víctima ante la gente.

“Se ha hecho la víctima, ya dejemos de hablar de Vicente Sánchez. Cuando dirija un equipo tendrá que demostrar lo que hizo en Cruz Azul. Todas las semanas hablamos de él”, mencionó.

Cruz Azul regresará a la actividad este miércoles en Puebla, ciudad que se volverá su casa durante el Clausura 2026, y en el que enfrentarán a los rojinegros del Atlas, escuadra que llegará motivada por su triunfo en la fecha 1.