Hugo González manda mensaje a Rayados después del triunfo con Toluca: "Aquí puedo lograr cosas importantes"

Hugo González se convirtió este fin de semana en la gran estrella de Toluca, al ser pieza fundamental del primer triunfo del equipo tras detener el penalti de Sergio Canales en Monterrey.

Luego de una noche complicada en la que recibió el abucheo de la afición regia, el guardameta, cuyo paso por Rayados estuvo marcado por errores y críticas, respondió de gran manera y fue reconocido por los pocos aficionados visitantes que realizaron el viaje.

Con la alegría del triunfo, González, quien también jugó en América, lanzó un dardo contra su exclub y presumió su gran momento con los escarlatas. Aseguró que en Toluca puede luchar por cosas importantes.

“Son sensaciones encontradas. Uno nunca quiere este tipo de situaciones con la afición de ningún equipo, pero es lo que me toca vivir. Me voy contento, siempre con ganas de crecer, trascender y lograr cosas importantes. Ahora estoy en un equipo donde se pueden alcanzar esas metas”, declaró el arquero mexicano.

Toluca regresará a la actividad este miércoles en casa, para enfrentar a Santos Laguna, equipo que tuvo un mal comienzo al caer en Torreón ante Necaxa.