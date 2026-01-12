Guido Pizarro promete a Marcelo Flores verlo en el Mundial 2026 con Canadá

El Clausura 2026 de la Liga MX inició de gran manera para Tigres, equipo que en condición de visitante derrotó (1-2) al Atlético de San Luis con una gran actuación de Marcelo Flores, atacante que con un doblete se convirtió en el jugador del partido.

Luego de lo mostrado en cancha, y tras una semana en la que se confirmó su convocatoria con la Selección de Canadá para los partidos amistosos rumbo a la Copa del Mundo de 2026, Guido Pizarro, entrenador del equipo, aplaudió su desempeño.

El argentino, que estuvo hace unas semanas muy cerca de levantar su primer trofeo como entrenador, agregó su compromiso de ver a su futbolista en el torneo de FIFA y recalcó la promesa de hacer todo lo posible para ayudarlo a ganarse un puesto en la lista final del equipo canadiense.

"Marcelo Flores hizo un gran partido. Tiene mucha decisión. Creo que en este semestre dará un paso importante dentro del equipo y ojalá podamos ayudarlo para que lo integren en la lista de Canadá, porque trabaja para eso. Se nota en el día a día, se nota en cómo ha jugado, ojalá podamos seguir aprovechándolo", mencionó.

Flores, quien busca con Canadá la oportunidad que se le negó en México, fue llamado previamente para formar parte de un cuadro de prueba por parte del entrenador Jesse Marsch, quien repitió su convocatoria con miras a enfrentar a Guatemala el próximo 17 de enero.