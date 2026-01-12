La Selección Mexicana se encuentra a menos de 150 días de comenzar su participación en la Copa de Mundo de 2026, donde tendrá la obligación de ofrecer una actuación más que digna al ser una de las tres anfitrionas.

El Tricolor inaugurará el próximo Mundial enfrentándose a Sudáfrica el 11 de junio en el estadio Azteca, que albergará el torneo de selecciones más importante de la FIFA por tercera ocasión.

De la mano de Javier Aguirre, México buscará, por lo menos, igualar lo que hizo en las dos ediciones anteriores en las que organizó la justa mundialista que es llegar a cuartos de final, es decir, ser una las ocho mejores selecciones del mundo.

El Vasco estará acompañado por Rafael Márquez, quien se está preparando para tomar las riendas de la Selección Mexicana cuando termine la Copa del Mundo de este año.

Lee También Guido Pizarro promete a Marcelo Flores verlo en el Mundial 2026 con Canadá

De acuerdo con la propia Federación Mexicana de Futbol (FMF), el Káiser de Michoacán será el encargado de continuar con el proceso del Tricolor rumbo al Mundial 2030, que se jugará en España, Marruecos y Portugal.

Mientras llega su turno de tomar el control, el ex defesan central se tomó el tiempo de compartir a los que, para él, son los cinco mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos.

Durante una entrevista, Rafa Márquez sorprendió con su elección y llamó poderosamente el acomodo de los jugadores.

Además, el hecho de que dejara fuera de su lista a un jugador que, para muchos, es considerado uno de los dos mejores de la historia.

Aunque, para el primer lugar, la respuesta del ex del Barcelona fue contundente y dejó en claro que “sin lugar a dudas” merece ocupar ese sitio.

Lee También Liga MX: Así quedó la tabla general del torneo Clausura 2026 tras el cierre de la Jornada 1

Rafa Márquez sorprende con su elección de los cinco mejores futbolistas mexicanos de la historia

Carlos Salcido Andrés Guardado Javier Chicharito Hernández Cuauhtémoc Blanco Hugo Sánchez

Al futbolista que dejó fuera de su Top Cinco fue a él mismo y, por supuesto, llamó la atención; incluso, el propio entrevistador lo cuestionó sobre su decisión y le pidió que se colocara en algún sitio, pero únicamente respondió “por ahí, por ahí estoy”.