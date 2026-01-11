Liga MX: Así quedó la tabla general del torneo Clausura 2026 tras el cierre de la Jornada 1

La Liga MX dio el banderazo de salida al torneo Clausura 2026 con una Jornada 1 cargada de resultados inesperados y el surgimiento de nuevos candidatos.

Tras el cierre de la fecha inaugural del torneo del futbol mexicano, la tabla general ya muestra una jerarquía inicial encabezada de forma sorpresiva por Necaxa, que se colocó en el primer peldaño con tres puntos y una diferencia de goles de +2.

Los Rayos visitaron la Comarca Lagunera y vencieron con autoridad a Santos Laguna por 3-1, resultado que les permitió ubicarse en la cima de la tabla general del Clausura 2026.

Aunque es muy temprano en el torneo para ver a los posibles protagonistas del certamen, el resultado ante los santistas posiciona a los Hidrorrayos como uno de los posibles equipos que den de qué hablar a los largo del campeonato.

En segundo lugar aparece el Guadalajara, que cumplió en casa al derrotar 2-0 a Pachuca. Pero sobre todo con una gran labor al ataque de su juvenil estrella: Armando González, quien demostró que se mantiene encendido luego de terminar el Apertura 2025 como uno de los líderes de goleo.

Cabe señalar que Chivas fue el único de los llamados cuatro grandes que logró la victoria en esta primera jornada, al mostrar solidez defensiva y efectividad al frente.

América, Cruz Azul y Pumas, en cambio, tuvieron un debut diferente. Las Águilas igualaron sin goles en su visita a Tijuana, mientras que Cruz Azul cayó 2-1 en cancha de León y Pumas apenas rescató un punto al empatar 1-1 como local ante Gallos Blancos de Querétaro.

De esta forma, siete equipos terminaron la Jornada 1 con tres puntos: después de Necaxa y Chivas se colocan Tigres (2-1 sobre su San Luis), FC Juárez (2-1 de visita ante Mazatlán), León (2-1 ante la Máquina) y Toluca (1-0 ante Rayados). Atlas cierra este grupo de punteros al vencer 1-0 en su duelo vs Puebla.

En la zona media aparecen los empatados con un punto: Querétaro y Pumas (1-1), América y Tijuana (0-0).

Finalmente, Cruz Azul ocupa el décimo segundo puesto con cero unidades tras su derrota en el Bajío.

La Jornada 1 del Clausura 2026 dejó claro que el futbol mexicano llega renovado, con equipos como Necaxa y Juárez mostrando ambición desde el arranque, mientras los gigantes deberán ajustar rápido si quieren pelear por los primeros lugares.

Así quedó la tabla general del torneo Clausura 2026 tras el cierre de la Jornada 1