Sebastián Abreu exige la titularidad de Gilberto Mora con la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Este viernes los Xolos de Tijuana harán su debut en el torneo Clausura 2026 contra las Águilas del América y una vez más, los reflectores están puestos sobre Gilberto Mora, la joven promesa del futbol mexicano que debe lucirse estos seis meses para consolidarse en la Selección Mexicana que jugará el .

Sebastián 'Loco' Abreu, director técnico de los Xolos, fue entrevistado por ESPN y al ser consultado si considera que Mora debe ser titular en el Mundial, su respuesta fue contundente.

"Hoy lo es. En la Copa Oro los partidos más importantes lo fue, entonces habría que darle continuidad a lo que ya está sucediendo", declaró el exdelantero uruguayo.

Abreu no se detuvo ahí, sino que llenó de elogios a su futbolista, aunque reveló que a él ya no le sorprende su talento.

“En este caso es una excepcionalidad, juega como de 25 o 26 años. Tiene una madurez excepcional, de cuidarse, de entrenar, de visualizar el juego. A mí ya no me asombra, pero los primeros meses me asombraba porque tiene la edad de mis gemelos”, agregó.

Gilberto Mora fue integrado al Top 100 de figuras a seguir en el Mundial 2026. Foto: Imago7
LOS PARTIDOS AMISTOSOS DE MÉXICO EN ENERO

Los primeros partidos de la Selección Mexicana en el 2026 serán fuera de fecha FIFA, por lo que no podrá contar seguramente con la presencia de los jugadores que militan en Europa.

  • 22 de enero: Panamá vs México, Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá
  • 25 de enero: Bolivia vs México, Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas, Santa Cruz

