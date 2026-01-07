Neymar y su colección de lujo de Batman que incluye un avión privado, un helicóptero y un 'Batimóvil'

El astro brasileño Neymar Jr. construyó una carrera exitosa en la que ha brillado con distintos equipos en todo el mundo. Su talento dentro del campo de juego lo ha convertido en uno de los mejores futbolistas de la historia y por eso ha recibido enormes cantidades de dinero que le han permitido cumplir sueños.

Uno de ellos, poseer una colección de autos única en el mundo. Una de sus compras más recientes es un 'Batimóvil', inspirado en su afición por la película del famoso superhéroe Batman. El actual futbolista del Santos FC obtuvo una réplica del automóvil que fue fabricada durante tres años por un equipo de 50 personas, y que fue enviada a su casa desde el Museo del Auto de Ensueño.

Lee también David Faitelson apuntó contra Checo Pérez: "Nunca va a ser más rápido que un cuatro veces campeón del mundo"

Sin embargo, eso no es todo. En una publicación en redes sociales, Neymar presumió un Baticóptero, con valor estimado de 13 millones de dólares, y un avión privado Dassault Falcon 900LX, tasado en 50 millones. Tanto el coche, como el helicóptero y el avión, lucen el color negro que lo relaciona con la película.

"Los sueños se pueden hacer realidad", escribió Neymar Jr. en la publicación donde presume sus excéntricas adquisiciones.

Lee también Lionel Messi y una extraña confesión sobre su vida personal: "Soy mas raro que la mie..."

¿CUÁNTO DINERO HA GANADO NEYMAR EN SU CARRERA?

No hay una cifra exacta de cuánto dinero ha ganado Neymar Jr. en toda su carrera, ya que a los contratos que ha firmado con los equipos hay que contemplar las publicidades y tratos comerciales en los que se ha visto involucrado con distintas marcas.

Sin embargo, tan solo por su paso por el futbol de Arabia Saudita, donde jugó con el Al-Hilal, se sabe que firmó por 3.3 millones de dólares a la semana y aunque las lesiones lo alejaron de las canchas y por eso jugó apenas siete partidos en año y medio, le alcanzó para embolsarse 161 millones de dólares.

De acuerdo con medios de comunicación en Brasil, la fortuna del ídolo sudamericano alcanza los 445 millones de dólares.

Lee también Nacho Rivero explica su salida de Cruz Azul: Es una sensación rara, sensaciones extrañas