Lionel Messi y una extraña confesión sobre su vida personal: "Soy mas raro que la mie..."

Durante la Copa del Mundo de 2026, Lionel Messi cumplirá 39 años, por lo que podría significar que estaría disputando la última de su carrera.

La Pulga llegará al próximo Mundial con la responsabilidad de ser el líder de la Selección de Argentina que tratará de defender su corona como monarca.

A pesar de su edad, el atacante del Inter Miami será uno de los futbolistas que se robarán los reflectores en la justa mundialista.

De su mano, la Albiceleste tratará de emular lo que solamente dos selecciones en la historia han conseguido: ser bicampeonas.

Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962 son los únicos países que han ganado dos títulos de la Copa del Mundo, por lo que los argentinos buscarán alcanzarlos.

De cara a que comience el Mundial 2026, Lionel Messi se encuentra trabajando para arrancar una nueva temporada con las Garzas en la Major League Soccer (MLS).

Mientras tanto, el canterano del Barcelona ofreció una entrevista para LUZU TV, donde decidió platicar sobre diferentes temas, tantos futbolísticas como personales.

Como pocas veces, el capitán de Argentina habló acerca de una de las partes más íntimas de su vida personal y sorprendió con una fuerte confesión.

Lionel Messi compartió cómo es en su vida privada reveló ciertos detalles que provocaron las risas de los entrevistadores.

“Tengo mi parte de que soy más raro que la mierd* también [poque] me gusta mucho estar solo, lo disfruto mucho. El quilombo de la casa con los tres chicos corriendo para todos lados me termina suturando y me gusta mi momento de soledad”, aceptó.

La Pulga explicó que, en ocasiones, hay momentos en los que no le gusta salir de su rutina, por lo que se puede molestar si sus planes son modificados.

“Yo creo que Antonela puede decir muchas más cosas que yo, pero depende mi estado de ánimo por pequeños detalles. Si me cambian lo que tenía que hacer, estoy muy estructurado y si tengo el día organizado de una manera y en el medio pasa algo que no estaba organizado ya…”, mencionó.

Entre otras cosas, Lionel Messi también habló acerca de su lado amoroso y aceptó que es “poco demostrativo” con Antonela, pero que sí tiene su “lado romántico” y que le gusta dejarle “algún regalito” para sorprenderla.

