Supercopa de España: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales del Barcelona y Real Madrid?

Todavía no termina la primera semana del año y en España ya están listos para definir al primer campeón. En Yeda, Arabia Saudita, se enfrentarán el Barcelona, Athletic Club, Real Madrid y Atlético de Madrid por la Supercopa de España.

Las últimas tres finales han sido entre el Real Madrid y el Barcelona, con el conjunto blaugrana como vencedor en dos ocasiones. Esta vez podrían verse las caras nuevamente si los culés superan al conjunto de Bilbao y si los merengues se imponen en el derbi madrileño.

El Athletic busca su cuarto título de esta magnitud, primero desde la edición 2020-21 en la cual superaron justamente al Barcelona; los Colchoneros, por su parte, no levantan la Supercopa de España desde la temporada 2014-15; el Madrid, la última vez que ganó el campeonato fue en la 2023-24 y finalmente, el Barcelona se mantiene como campeón vigente y máximo ganador.

El Barcelona tiene 15 títulos, seguido por el Real Madrid con 13 y en tercer lugar, lejos de ambos equipos, está el Athletic con 3. Los dirigidos por Diego Pablo Simeone tienen 2 Supercopas en su historia y aspiran a un tercer trofeo de esta categoría en sus vitrinas.

Lee también Kylian Mbappé se pierde la Supercopa por lesión de rodilla

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan qué día, a qué hora y en qué canal ver EN VIVO los partidos de semifinales de la Supercopa de España.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO BARCELONA VS ATHLETIC CLUB?

Día: miércoles 7 de enero

Hora: 13:00 horas

Transmisión: 516 y 1516 de Sky - 522 de Izzi

The road to the Super Cup starts here pic.twitter.com/5hMx9QPFH4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 6, 2026

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO REAL MADRID VS ATLÉTICO DE MADRID?

Día: jueves 8 de enero

Hora: 13:00 horas

Transmisión: 516 y 1516 de Sky - 522 de Izzi

Primer mes del año.

Primer título en juego. pic.twitter.com/JL810G4wDa — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 6, 2026

Lee también Liga MX: Los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026 que estarán en TV abierta