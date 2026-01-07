VIDEO: Raúl Jiménez anota un golazo en el clásico del Fulham contra el Chelsea; llegó a 64 goles en Premier League

Este miércoles el delantero mexicano Raúl Jiménez lo volvió a hacer. En una impresionante demostración de su talento, volvió a anotar gol, esta vez contra el Chelsea en el clásico del oeste de Londres con el Fulham.

Jiménez, que venía de aportar una asistencia en el partido contra Liverpool, volvió a levantar la mano y a ser determinante contra uno de los equipos más grandes de la Premier League, en este caso el Chelsea.

Con esta anotación, el delantero de la Selección Mexicana lleva cinco goles y tres asistencias en 20 partidos jugados.

Raúl Alonso Jiménez.

ASÍ FUE EL GOL DE RAÚL JIMÉNEZ CONTRA EL CHELSEA

¡Qué remate de cabeza del "Lobo de Tepeji"!😍#PremierLeague pic.twitter.com/ekiAb1WmSU — FOX (@somos_FOX) January 7, 2026

Al minuto 54, Raúl rompió el cero tras un gran centro por el costado derecho de su compañero Timothy Castagne, que encontró sólo al goleador azteca en el centro del área tras quitarse de encima al central Trevoh Chalobah en un gran desmarque que le permitió cabecear hacia abajo y pegado al poste para que sea imposible de atajar para Robert Sánchez.

LOS 10 MÁXIMOS GOLEADORES LATINOAMERICANOS EN PREMIER LEAGUE

Jiménez, que ya había superado al chileno Alexis Sánchez en la lista de máximos goleadores extranjeros en la Premier League, se puso a cinco goles de igualar la marca del uruguayo Luis Suárez. Así luce la tabla de los 10 mejores artilleros extranjeros en el futbol inglés.

Sergio Aguero (Argentina): 184 goles

Carlos Tévez (Argentina): 84 goles

Roberto Firmino (Brasil): 82 goles

Gabriel Jesus (Brasil): 77 goles

Richarlison (Brasil): 71 goles

Luis Suárez (Uruguay): 69 goles

Raúl Jiménez (México): 64 goles

Alexis Sánchez (Chile): 63 goles

Diego Costa (España): 53 goles

Chicharito (México): 53 goles

