Mauricio Ymay revienta a Efraín Juárez por su “terrible gestión y nula autocritica” en Pumas

Los Pumas tuvieron un amargo debut en el Clausura 2026, al empatar (1-1) con el Querétaro en el estadio Olímpico Universitario.

El equipo de Efraín Juárez dejó escapar la victoria en su propia casa y, en lugar de sumar tres puntos, apenas pudo sumar uno.

Incluso, el propio director técnico mexicano reconoció públicamente sentir “frustración” por haber dejado escapar la oportunidad de vencer a los Gallos Blancos en CU.

Además, aceptó que “el tema de concentración individual” terminó afectando a que no se quedaran con el triunfo que ya tenían en la bolsa, gracias al gol de Adalberto Carrasquilla.

Sin embargo, también mencionó que sus Pumas habían hecho “un buen partido”, por lo que fue duramente criticado por Mauricio Ymay.

El periodista deportivo de TUDN no se guardó nada y reventó a Efraín Juárez en el programa Línea de 4,

“Lo que pasa es que la autocrítica siempre ha sido esa por parte de Efraín Juárez, nula, no existe autocritica en Efraín Juárez”, sentenció el exmiembro de ESPN.

Durante su intervención tras escuchar las declaraciones en conferencia de prensa, el reportero de la Selección Mexicana lamentó que la etapa del joven entrenador en los Pumas no esté siendo positiva, ni dentro ni fuera del terreno de juego.

“Me parece que ahí radica el grave problema que hoy vive el conjunto de la universidad, lo que permea desde la cabeza, me ha parecido terrible la gestión de Efraín Juárez por resultados en la cancha y por declaraciones en cada una de las conferencias”, señaló.

De igual forma, externó que el equipo universitario no ha tenido ningún crecimiento futbolístico, por lo que duda de que pueda avanzar a la Liguilla del Clausura 2026.

“¿Cómo va a ganar en casa o de visita si no mejora en el funcionamiento? Yo no encuentro una mejora en este equipo de Pumas. Está obligado a calificar y así no le va a alcanzar”, cuestionó fuertemente Mauricio Ymay.

Por su parte, Marco Cancino coincidió con su compañero y también lamentó que Efraín Juárez no fuera sincro con su autoanálisis, sobre todo porque la afición auriazul tampoco compra sus palabras.

“¿En serio hizo un buen partido? Es preocupante [la falta de autocrítica], eh. El discurso además no matcha con lo que pasa en el terreno de juego y la gente no es tonta”, añadió el panelista de Línea de 4.