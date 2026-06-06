El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, afirmó que a un año de la elección del 6 de junio de 2027, la oposición logrará "el milagro mexicano" y ganará los comicios donde se elegirán diputaciones, gubernaturas, congresos locales y miles de cargos municipales en 17 estados del país.

A través de un comunicado, señaló que México enfrenta una decisión histórica, e insistió que "ante la concentración de poder por parte de Morena", la oposición debe tomar las tiendas de la nación "para devolver el poder a México".

"Morena ha concentrado un poder como no se había visto en décadas, al controlar instituciones, presupuestos y espacios que deberían servir a todos los mexicanos, no a un solo proyecto político. Han confundido mayoría con razón y poder con verdad", indicó, al advertir que "México no les pertenece”, aseveró.

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Alito Moreno (30/04/2026). Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro

El senador y dirigente nacional del PRI, sostuvo que si se logra "el Milagro Mexicano", las decisiones volverán a estar en manos de los ciudadanos, se recuperarán los contrapesos, se fortalecerán las instituciones, y se abrirá una nueva etapa de crecimiento, prosperidad y unidad nacional.

“Somos millones los que sabemos que el futuro no se construye desde la división, el resentimiento o la dependencia, sino desde la libertad, el trabajo y la confianza en nuestra gente”, explicó.

Subrayó que la tarea es difícil, toda vez que “nos enfrentamos a quienes tienen todo el poder y están dispuestos a usarlo para conservarlo. Pero también sabemos que somos más los mexicanos que creemos en nuestro país y en su enorme capacidad para recuperar el rumbo”.

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El Presidente del PRI argumentó que falta un año para la elección del 2027, pero precisó que es un año para organizarse, convencer, construir, votar y ganar.

"México es mucho más grande que cualquier gobierno y mucho más fuerte que cualquier partido. Por ello, vamos por el Milagro Mexicano. Vamos a devolverle el poder a México”, concluyó.

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