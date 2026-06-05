El diputado federal del PRI Mario Zamora Gastélum presentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Ginebra, Suiza, una propuesta para que México pueda transformar el cultivo de la amapola en una producción agrícola legal, con fines médicos.

De acuerdo con la propuesta de “reconversión productiva lícita”, la producción legal y regulada de la amapola puede encaminarse a la fabricación de medicamentos esenciales para el tratamiento del dolor, generando una alternativa económica para miles de familias mexicanas y “debilitando las fuentes de financiamiento del crimen organizado”.

La propuesta plantea la creación de un marco regulatorio estricto para la producción controlada de medicamentos derivados de la amapola, como la morfina para uso médico, así como derivados de cannabis para fines terapéuticos, todo bajo la supervisión y control del Estado mexicano.

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“El objetivo central es generar un modelo de justicia social que desestigmatice a las comunidades rurales de Sinaloa, fortalezca el desarrollo económico regional y ofrezca empleos formales, dignos y seguros para miles de familias campesinas e indígenas”.

“Durante décadas hemos combatido las consecuencias sin transformar las causas. Hoy proponemos quitarle al crimen el control de estos mercados y ponerlos bajo la rectoría del Estado, convirtiendo un problema de seguridad en una solución de salud pública, desarrollo económico y bienestar para nuestra gente de la sierra”, señaló el legislador, oriundo de Sinaloa.

Mario Zamora también detalló que tomó como referencia las experiencias de países como India y Turquía, donde existen esquemas regulados para la producción de opioides medicinales bajo estrictos controles gubernamentales y supervisión internacional.

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Zamora Gastélum también acudirá a la Universidad de California (UCSD), en San Diego, Estados Unidos, y sostendrá reuniones con especialistas de la Universidad de Harvard, con el objetivo de fortalecer los componentes técnicos, sanitarios y de gobernanza de la iniciativa.

“Sinaloa tiene la capacidad para convertirse en un referente mundial de producción legal, segura y regulada de medicamentos. Venimos a la ONU y a la OMS a demostrar que existen alternativas reales para construir paz, desarrollo y oportunidades para nuestra gente”, añadió el diputado priista.