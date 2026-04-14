Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit erradicaron un plantío de amapola con 160 mil plantas, y aseguraron un arma larga con municiones en las inmediaciones del poblado El Pastor, en el municipio Del Nayar.

En un comunicado la dependencia dio a conocer que dichas acciones se efectuaron por medio de patrullajes de disuasión y vigilancia terrestre, en los cuales fue localizado un plantío con un área aproximada de dos mil metros cuadrados, procediendo a su erradicación y destrucción en el lugar.

Así como el aseguramiento de un arma corta, con un cargador abastecido y una bolsa color blanca con cartuchos.

Foto: Especial

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La erradicación de estos cultivos ilícitos contribuye a debilitar la cadena de producción y distribución de drogas, evitando que las sustancias lleguen a los mercados nacionales e internacionales.

La Semar hizo hincapié en que coadyuva en la suma de esfuerzos del gobierno con la finalida de combatir la producción de drogas en el país, debilitando las capacidades logísticas y financieras de los grupos delictivos, fomentando la seguridad y bienestar de la población.

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