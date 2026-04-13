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“Vamos contra las redes criminales en su totalidad”, advirtió el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.
En el marco de la colaboración y coordinación en materia de seguridad, Johnson participó con autoridades mexicanas y socios internacionales en un taller enfocado en fortalecer los esfuerzos contra las finanzas ilícitas.
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“Combatir el lavado de dinero no es solo un tema técnico, es una prioridad estratégica para desmantelar las redes financieras que sostienen a los cárteles y a las organizaciones narcoterroristas.
“A través de una sólida cooperación impulsada por Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, vamos tras las redes criminales en su totalidad - cortando sus recursos, interrumpiendo sus operaciones y dando resultados reales para que nuestra gente esté más segura”, dijo Johnson en sus redes sociales.
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