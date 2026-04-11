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La Secretaría de Relaciones Exteriores () informó que el recién ratificado canciller se reunió esta semana con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para hablar de distintos temas de la agenda bilateral.

Por medio de redes sociales, la Secretaría detalló que el encuentro se realizó en las instalaciones de la Secretaría en la y ambos funcionarios reiteraron el compromiso mutuo por seguir fortaleciendo la cooperación y colaboración respetando los principios que guían la relación bilateral.

La reunión, aseguró la SRE, se realizó con el objetivo de "traer bienestar y prosperidad en ambos lados de la frontera".

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El secretario de relaciones exteriores, Roberto Velasco. Foto: Captura de pantalla X @SRE_mx
El secretario de relaciones exteriores, Roberto Velasco. Foto: Captura de pantalla X @SRE_mx

Cabe destacar que este es el primer encuentro entre el nuevo canciller Velasco Álvarez con algún funcionario estadounidense luego de que el pasado 8 de abril, el pleno del Senado de la República ratificó su nombramiento como titular de la SRE y de inmediato rindió la protesta de ley.

Un día después de su nombramiento, el Canciller también sostuvo una llamada con el secretario del Departamento de Estado estadounidense, , para hablar de temas de migración y seguridad, entre otros temas compartidos.

Embajador Johnson felicita a Velasco por su nombramiento

Por su parte, el embajador Johnson compartió en redes sociales que durante el encuentro con el Canciller mexicano se abordaron las metas compartidas de ambos países y la importancia de seguir colaborando para fortalecer la "cooperación histórica".

Añadió que lo felicitó por su llegada a la titularidad de la SRE y dijo que le deseó "el mayor de los éxitos en su gestión" mientras avanzan las administraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el estadounidense Donald Trump.

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