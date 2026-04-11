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Como parte de su estrategia contra el cruce ilegal de personas en la frontera del país vecino, la embajada de Estados Unidos en México reportó que suman más de 515 mil y 485 mil "extranjeros ilegales" arrestados durante la segunda administración de .

Por medio de redes sociales, la representación diplomática a cargo del embajador Ronald Johnson, hizo un llamado a no cruzar ilegalmente la , ya que, asegura, "está más vigilada que nunca".

En enero del 2026, la embajada estadounidense informó que había "drones avanzados" patrullando en la frontera sur de su territorio, esto, con el objetivo de evitar la migración ilegal.

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La campaña contra la migración está dedicada a advertir "graves consecuencias legales", incluida la cárcel, a quienes intenten cruzar a Estados Unidos.

En este nuevo llamado a evitar el cruce, la embajada de EU señaló que "los números no mienten", ya que hay más de 2 millones de extranjeros ilegales que han salido de su país y más de 515 mil extranjeros deportados.

En su mensaje en redes sociales, la representación diplomática adjuntó una fotografía del presidente estadounidense con la leyenda "ahora tenemos la frontera más fuerte y segura en la historia de Estados Unidos".

Embajada de EU advierte por cruces ilegales (11/04/2026). Foto: Captura de pantalla
Embajada de EU advierte por cruces ilegales (11/04/2026). Foto: Captura de pantalla

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