La presidenta de Morena, Ariadna Montiel respondió a los señalamientos de representante del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, en el sentido de que el partido junto con el gobierno federal "está preparando las condiciones políticas, jurídicas y mediáticas para que el narcogobernador Rubén Rocha Moya regrese a su cargo en Sinaloa".

A través de redes sociales, Montiel acusó a la oposición de recurrir a la desinformación como estrategia política para desviar la atención de su propio historial.

Además, calificó al PAN como una oposición "moralmente derrotada" y aseguró que el llamado PRIAN "sí opera y sí se organiza como una verdadera mafia".

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En el mensaje, la representante del partido guinda recordó que durante el gobierno del expresidente Vicente Fox ocurrió la fuga del entonces líder del Cártel de Sinaloa y afirmó que ni esa administración ni la de Felipe Calderón actuaron para capturarlo.

Asimismo, señaló que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, fue cómplice de dicho grupo criminal y recordó que actualmente se encuentra preso en Estados Unidos.

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En el mensaje, exigió al PAN dejar de "encubrir" a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien acusó de promover la injerencia extranjera con fines electorales y de ampararse en el fuero para evitar enfrentar a las autoridades.

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"Si tanta urgencia tienen de “justicia”, empiecen por su propia casa: dejen de encubrir a la traidora a la patria", expresó.

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Finalmente, respaldó el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteró que su administración mantiene el principio “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

Las respuesta ocurre luego de que Romero aseguró que la reciente reaparición del gobernador con licencia no ocurrió después de una resolución judicial o del esclarecimiento de los señalamientos en su contra, sino luego de más de dos meses de ausencia pública y bajo una narrativa de protección construida desde el oficialismo.

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