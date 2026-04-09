Como parte de sus primeras actividades como canciller, Roberto Velasco declaró que México va por la revisión del T-MEC con el fin de que continúe siendo un motor de desarrollo y de crecimiento, y dijo que en materia de seguridad habrá cooperación sin subordinación.

Durante un encuentro con personas funcionarias de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expuso que la agenda prioritaria será la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial, además del impulso al crecimiento económico, la protección consular y la defensa de la comunidad mexicana en el exterior.

“Nuestro método será la construcción de alianzas, desde el respeto mutuo y el derecho internacional, no desde la confrontación. Con nuestros socios de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, esto se traduce en respaldar, desde la perspectiva política, el proceso de revisión del T-MEC para que continúe siendo un motor de desarrollo y de crecimiento para nuestro país, y en mantener una cooperación en materia de seguridad, cimentada en la confianza mutua y la responsabilidad compartida, sin subordinación y en estricto apego a nuestra Constitución y al derecho internacional”, expresó.

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Velasco destacó que en América Latina y El Caribe, México ejerce una política fundada en la convicción de que la integración regional es un instrumento que puede encontrar simulaciones a retos en salud, desarrollo tecnológico y causas de la migración.

“Reafirmaremos nuestros principios, como lo hacemos con Cuba desde la solidaridad y la no intervención”, dijo. Apostó también por la apertura de vínculos con Europa, Asia y otras regiones.

Ante la reconfiguración internacional, el canciller Velasco indicó que México estará presente “construyendo, influyendo e inspirando” un sistema más eficaz y equitativo, favorable a la paz y al multilateralismo: “Y propicio para que nuestro país consolide su propia transformación en una sociedad más justa, próspera y democrática.

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“No tememos el cambio, vemos en él, la posibilidad de hacer crecer y prosperar a México, de asumir el papel natural que corresponde a nuestra historia, a nuestra estratégica posición geográfica y a la grandeza de nuestro país. Tenemos base sólida para ello (...)”, comentó al destacar a la política exterior como instrumento de las y los mexicanos.

En la Cancillería, invitó a las personas funcionarias de la SRE a colaborar con lealtad, patriotismo y disciplina.

“Asumo esta responsabilidad en un momento en el que el orden internacional, sustentado en reglas y en principios razonablemente claros y aceptados por todos, pasa por una reconfiguración muy profunda”, expresó.

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Reconoció que el Servicio Exterior Mexicano es una de las instituciones más sólidas del Estado mexicano y el instrumento más sólido de la política exterior: “Está llamado nuevamente a contribuir desde el exterior en nuestras misiones permanentes, embajadas y consulados, a la construcción de las condiciones que favorezcan el crecimiento económico, la generación de empleos de calidad y la reducción de la pobreza y las desigualdades”.

“Debemos de asegurar que la diplomacia contribuya de manera real y sustantiva al bienestar, la prosperidad compartida y la dignidad de nuestra gente, erigiéndose como uno de los factores que consolide la transformación en curso”, comentó al comprometerse a valorar y potenciar el talento.

Agregó en su mensaje que México tiene la responsabilidad, el prestigio y la capacidad para incidir en las discusiones internacionales en temas como la acción climática, y promover una gobernanza migratoria que garantice una movilidad ordenada, segura y regular.

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