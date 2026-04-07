Como parte del cumplimiento de las reglas de origen para la fabricación de vehículos en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y ante una previsión de que Estados Unidos exigirá un mayor contenido regional, varias armadoras de autos y camiones están buscando más proveedores en el país.

Francisco González, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), dijo que la revisión del T-MEC está incrementando la búsqueda de proveedores para la industria automotriz en el país.

“El enfoque está en las reglas de origen para componentes críticos como baterías, electrónica y software automotriz.

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“Para nuestro país la consigna es clara: si elevamos rápidamente el contenido regional en componentes de alto valor consolidaremos nuestro liderazgo en la nueva era de la movilidad”, afirmó González en un seminario web para prensa.

Por su parte, René Mendoza, presidente de la Cadena de Valor para la Industria en México (CAPIM), comentó que con la revisión del T-MEC y la aplicación de aranceles a productos de China, se abre una oportunidad para las empresas establecidas en México para proveerle más autopartes a las armadoras; procesos productivos; servicios indirectos, mantenimiento, tecnología; y materia prima.

Las armadoras que más están buscando proveedores y servicios en el país son las asiáticas y europeas, indicó.

“Las empresas que ya están instaladas en Norteamérica y en México están incrementando sus procesos de localización de empresas que puedan ofrecerles componentes o productos o autopartes para sustituir importaciones.

“Esto nos explica porque estamos teniendo un porcentaje mayor de búsqueda de proveedores de autopartes de procesos productivos que son parte de material o componentes directos, que es a través de lo cual mides el contenido regional en el tratado”, explicó Mendoza.

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A la par, el encarecimiento de las importaciones de China como consecuencia de los aranceles ha elevado la búsqueda de proveedores de material y servicios indirectos como equipos de seguridad para los colaboradores y herramientas de trabajo.

CAPIM indicó que la búsqueda de proveedores en México para sustituir importaciones se ha incrementado 18% en el primer trimestre.

Marco Antonio del Prete, secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno de Querétaro, considera probable que en la revisión del T-MEC, se pida un aumento del valor de contenido regional para los automóviles de 75% a 80% o 85% procedente de Norteamérica.

Para promover la búsqueda de proveedores en el país, INA y CAPIM realizarán el cuarto International Automotive Industry Supply Summit en Querétaro el próximo 6 y 7 de mayo.

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