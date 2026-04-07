Nueva York.- Sony Pictures Entertainment despedirá a cientos de trabajadores, la mayor parte en Estados Unidos, como parte de una reestructuración de sus operaciones, informó a los empleados su director ejecutivo y presidente, Ravi Ahuja, en un memorando recogido por medios locales.

El memorando, al que tuvo acceso la revista Variety, señaló que se espera que los despidos afecten a "unos pocos cientos" de los aproximadamente 12 mil empleados que trabajan para la compañía a nivel global, concentrándose principalmente en Estados Unidos, donde se ubica la mayor parte de su plantilla.

Ahuja, agregó el medio, subrayó que estos cambios no responden a motivos de reducción de costos, sino a una decisión "dirigida y estratégica" para concentrar recursos en áreas clave de crecimiento.

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Entre las prioridades señaladas por la empresa se encuentran la estrategia de franquicias y la expansión de marcas, incluidos concursos y game shows, el desarrollo de anime, experiencias y contenido de próxima generación, contenido nativo para plataformas digitales y YouTube, así como la conectividad dentro del ecosistema de Sony, incluyendo adaptaciones de videojuegos.

"Durante el último año, hemos perfeccionado nuestra estrategia y definido con mayor claridad dónde creemos que se encuentran las mayores oportunidades", indicó Ahuja, según Variety.

Agregó que para respaldar el crecimiento de la empresa se requieren cambios en la estructura y en las inversiones, por lo que algunos empleados dejarán la compañía.

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"En los próximos meses, los líderes empresariales compartirán más detalles a medida que se definan los planes y las prioridades", dijo.

El cambio busca "reorientar" a la compañía para prosperar en una industria en constante evolución.

"Al alinear nuestra estructura y recursos con nuestras prioridades estratégicas, avanzaremos con mayor claridad e impulso y estamos mejor preparados para la innovación y la resiliencia", señaló Ahuja.

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