Monterrey, Nuevo León. Luego de que la semana pasada, la agencia Bloomberg diera a conocer que Fomento Económico Mexicano (Femsa) realizó despidos en su división de servicios financieros Spin, el director general de la compañía Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera confirmó los movimientos, los cuales, explicó, son consecuencia de su estrategia para reforzar el crecimiento de Oxxo.

“Hubo algunos ajustes, sí, hubo algunos despidos, pero dentro de lo normal, nada comparable con muchas otras empresas que hacen ajustes y recortes de personal”, explicó.

La compañía ha realizado diversos cambios en su estrategia de crecimiento de su negocio fintech. En su pasada conferencia con analistas correspondiente al cuarto trimestre de 2025, la firma dijo que después de un análisis profundo, su ecosistema está orientado a reforzar a Oxxo, lo cual implica mayor foco y disciplina en la ejecución con la operación en tienda.

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“El principio es sencillo: un cliente, una estrategia y un estado de resultados alineado. Spin será responsable del estado de resultados total del Ecosistema 2.0 y del desempeño digital, centralizando la gestión integral de la base de clientes: crecimiento de usuarios activos, programa de lealtad, transacciones de pagos digitales y físicos, activación, engagement y retención”, explicó la firma.

En ese sentido, detalló que como parte de esta redefinición, continuará buscando oportunidades del negocio en torno al crédito y, hasta que tenga visibilidad del éxito de dichas oportunidades, retrasará la solicitud de una licencia bancaria.

En meses pasados, la firma había dicho que tenía intenciones de incursionar en el negocio bancario en México, ante la buena tracción que tiene Spin by Oxxo.

La firma también dio a conocer la salida de Juan Carlos Guillermety como director de Spin, lugar que será ocupado por Rodrigo García Jacques.

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De acuerdo con Femsa, al cierre del cuarto trimestre de 2025, Spin by Oxxo sumó 800 mil nuevos usuarios y alcanzó un total de 16.1 millones, frente a los 13.1 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Esto representó un crecimiento anual de 22.7%.

Según su reporte, 65.1% de sus clientes se mantuvo activo, lo que equivale a 10.5 millones de personas, con un aumento anual de 22%.

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