Monterrey, Nuevo León.- El director general de Fomento Económico Mexicano (Femsa), Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera, dio la bienvenida al marco legal acerca de las inversiones público-privadas en México dado a conocer por el gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, la semana pasada.

“Todo lo que facilite inversión me tiene muy entusiasmado y todo lo que trae la presidenta en temas de inversión”, comentó.

Dicha administración pública envió al Congreso la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, la cual detalla el papel con el cual contará la inversión mixta entre privados y gobiernos en sectores estratégicos para el desarrollo del país.

Entrevistado brevemente después de la presentación del libro “Eugenio Garza Lagüera: Liderazgo con propósito”, el empresario dijo que la operación de las tiendas Oxxo afectadas el pasado 22 de febrero ante los ataques causados por el abatimiento del líder de Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera "El Mencho", se encuentran operando casi con normalidad.

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Despidos en Spin, ante estrategia de crecimiento con Oxxo, dice Femsa

Luego de que la semana pasada, la agencia Bloomberg diera a conocer que Femsa llevó a cabo despidos en su división de servicios financieros Spin,Fernández Garza-Lagüera confirmó esto, que, explicó, es consecuencia de su estrategia por unirlo más a Oxxo.

“Hubo algunos ajustes, sí, hubo algunos despidos, pero dentro de lo normal, nada comparable con muchas otras empresas que hacen ajustes y recortes de personal”, explicó.

Resaltan en libro legado de Eugenio Garza Lagüera

Fomento Económico Mexicano presentó el libro “Eugenio Garza Lagüera: Liderazgo con propósito”, en colaboración con editorial Clío, a 17 años del fallecimiento del empresario y como parte de las actividades de celebración de 137 años de su conglomerado mexicano.

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De acuerdo con el presidente del Consejo de Administración de Femsa, José Antonio Fernández Carbajal, la obra resalta la labor de un mexicano ejemplar en sus diferentes dimensiones como persona, hombre de familia, empresario, promotor de la educación y la cultura.

Por su parte, el historiador y escritor Enrique Krauze, expresó que, contrario a los temas actuales y los textos de destrucción que dominan la descripción del pasado del país, el trabajo de Garza Lagüera muestra el legado de crecimiento y construcción de una de las grandes empresas mexicanas.

“La historia de México no es la historia de los destructores. La historia de México que necesitamos contarle al pueblo de México, en contraste con otras historias que se están contando, es la historia de los constructores”, enfatizó.

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De acuerdo con Femsa, este último título consiste en un ejercicio de justicia histórica al destacar la figura de Eugenio Garza Lagüera como un referente del liderazgo empresarial comprometido con el desarrollo económico, social y humano del país.

“A través de un recorrido documentado y cercano, el libro no sólo profundiza su papel en la consolidación de instituciones y empresas clave, sino que también revela la dimensión humana de un líder guiado por convicciones firmes y un profundo sentido de responsabilidad social”, concluyó.

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