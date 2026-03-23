Estados Unidos (EU) si quiere preservar el T-MEC, prueba de ello es que el miércoles 18 de marzo pasado, se realizó la primera ronda de negociación a nivel ministerial, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Para el funcionario “las condiciones son mejores de las que habíamos pensado. Si no, no estaríamos en conversaciones...estimamos que sí vamos a poder renovar el tratado...evidentemente, si no quisieran renovar el tratado, ¿para qué hacemos conversaciones?”.

El Secretario de Economía dijo que eso reduce la incertidumbre que había en el 2025 sobre si iba o no mantenerse el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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Añadió que la primera ronda, del pasado 18 de marzo, “fue una reunión con contenido técnico muy amplio porque tienes que fijar los términos de referencia”, sin embargo, no quiso abundar en el tema, porque dijo “no los voy a aburrir con los detalles”.

En su exposición, durante el evento “The Forum Of Binational Trade Chambers in Mexico”, el funcionario comentó que también hay más confianza en que el sistema mundial de comercio se va a reorganizar “sin tantos costos” como se pudo pensar hace un año.

El gobierno mexicano percibe mayor certeza en el futuro del acuerdo tras la primera ronda de diálogo. Foto: iStock

Explicó que la Organización Mundial del Comercio (OMC) debe ser eficaz, porque si no se logra lo que ocurrirá en el mundo es que se conformarán “diferentes bloques regionales con diferentes reglas y un grado de incertidumbre alto”.

Dijo que la 14 Conferencia Ministerial de la OMC se realizará del 26 al 29 de marzo próximo en Yaundé, Camerún, en la cual “México estará presenta, presentará su punto de vista”.

“Tenemos que tener una organización que quizá va a tener que cambiar muchos de sus fundamentos, tiene demasiada propensión al bloqueo, las medidas toman demasiado tiempo en resolverse, y eso es carísimo para todos”, expuso.

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Explicó que México buscará defender las reglas multilaterales y buscar que sean “más claras y estables, no en el discurso, sino en la operación de la organización” para que la organización funcione mejor y haya más estabilidad en el comercio global.

Sobre las negociaciones de México con Canadá reiteró que en el mes de mayo se definirán las fechas para el inicio de la ronda de negociaciones entre esos dos países.

Agregó que también será en mayo cuando se firmará la modernización del Tratado de Libre Comercio Unión Europea México.

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