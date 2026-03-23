Durante 2025 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) gastó menos recursos públicos para recaudar más impuestos y logró una mayor rentabilidad fiscal.

Informó que el año pasado el costo de la recaudación, bajó de 28 a 25 centavos por cada 100 pesos obtenidos en ingresos tributarios.

Por otro lado, el SAT optimizó la rentabilidad promedio de la fiscalización en el 2025.

Entre enero y diciembre del año pasado, la autoridad fiscal recuperó 248 pesos por cada peso que invirtió en actos de revisión a los contribuyentes.

Lee también Aportaciones bancarias al IPAB crecen 7%; el fondo de protección supera los 37 mil millones de pesos

Lo anterior, según el órgano recaudador de impuestos, refleja la efectividad en el ejercicio del gasto de la institución.

Aseguró que dicha eficiencia en el uso de los recursos administrados por el SAT contribuyó a que durante el año previo obtuviera un récord histórico en los ingresos tributarios con 5 billones 351 mil 680 millones de pesos, es decir un crecimiento real de 4% en comparación con 2024.

Puntualizó que sólo con una política de disciplina y uso eficiente del presupuesto, junto con acciones emprendidas para modificar la cultura contributiva en el país, es posible el cumplimiento voluntario.

Lee también Pemex reporta avances en contención y limpieza de hidrocarburo en Dos Bocas; mantiene operativo en Río Seco

Ese es el principal objetivo para continuar con el fortalecimiento de la recaudación en beneficio de la nación, ponderó.

También resaltó la importancia de contar con la implementación de un programa como el Plan Maestro, cuyas directrices se alinean con las políticas del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de disciplina en el ejercicio del gasto público.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. cc

Noticias según tus intereses