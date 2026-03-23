Para la American Society México (Amsoc) el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría cambiar su estatus trilateral a bilateral.

El presidente de la Amsoc, Larry Rubin, dijo que por ahora el gobierno estadounidense tiene otras prioridades como lo es el conflicto bélico en Medio Oriente.

En conferencia de prensa expuso que "existe la enorme posibilidad de que el Tratado (T-MEC) se convierta en un acuerdo bilateral, pero lo que está previniendo que se convierta en bilateral es la complejidad de llevar a cabo una aprobación”.

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Dijo que existe un 40% de probabilidad de que de trilateral se vuelva bilateral, aunque admitió que la complejidad política y legislativa reduce la posibilidad de que se dé ese escenario en el corto plazo y añadió que lo mejor será que se mantenga con los tres socios comerciales.

Añadió que “ante la perspectiva bilateral qué avances se pueden tener en el próximo semestre, lo que sí es muy claro es que cuando cayó el Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), también cayeron algunas de sus principales cabecillas en Estados Unidos”, dijo que, por ejemplo, en Houston cayó uno de los operadores del grupo de narcotraficantes.

Militares vigilan la carretera donde el crimen organizado respondió con quema de autos a la muerte de El Mencho. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Rubin afirmó que entre los temas que más importan está la seguridad, además de la importancia de que se permita mayor inversión privada en el sector energético.

“Sabemos que México compite con otros países dentro de la región, hay que hacer todavía más de lo que se necesita, porque hay muchos países que son más atractivos en el sector energético, por eso se puede hacer mucho más”, explicó.

Añadió que la “seguridad es un tema central en las conversaciones y quisiéramos ver un acuerdo que pudiera involucrar lo que es seguridad y prosperidad juntos y dejar el tratado comercial como una vía paralela”.

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Rubin aseguró que en Estados Unidos hay interés sobre las propuestas de reforma electoral, porque “todo cambio genera preguntas y hay muchas preguntas sin contestar...hay preguntas de cómo va a operar por la incertidumbre que genera”.

Rubin, quien presentó a Enrique Huesca como nuevo director general de la Amcham, dijo que gran parte del comercio en América del Norte se da entre México y Estados Unidos, lo que se refleja en las conversaciones que iniciaron de manera bilateral.

Expuso que “el grosor del comercio es entre México y Estados Unidos, entonces el hecho de que Canadá no esté tan inmerso en las conversaciones de hoy en día como lo está México, refleja la enorme importancia que México tiene por los números que manifiesta dentro de la región”.

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