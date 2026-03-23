La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, en medio del conflicto en el Medio Oriente, las embajadas de México en la región han facilitado la evacuación de mil 535 residentes y turistas de México, desde Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin.

A través de un comunicado, explicó que hasta ahora no se han reportado daños a la integridad física de alguna o algún connacional y reiteró su recomendación de no visitar la región mientras prevalezca la situación actual.

Detalló que el espacio aéreo permanece abierto en forma intermitente en algunos de los países de la región, por lo que sugirió contactar a la aerolínea o agencia de viajes involucrada para aquellas personas que tengan una reservación.

Lee también "Gaia", elemento canino de la Marina, se retira de sus actividades; participó detectando narcóticos

Además, destacó que las embajadas mexicanas siguen atentas a las solicitudes de protección y atención consular para asistir a las personas mexicanas que así lo requieran.

Por ello, la Cancillería recordó los teléfonos de emergencia de las embajadas de México en la región:

Embajada en Irán (que opera temporalmente en Azerbaiyán) +98 912 122 4463 (número iraní) y 00 994 50 647 4304 (número azerbaiyano)

Embajada en Azerbaiyán, 00 994 50 228 8636

Embajada en Israel, 054-316-6717

Embajada en Jordania, 0778 00 0494

Embajada en Qatar, 3363 4450

Embajada en Arabia Saudita, +966557539374

Embajada en Kuwait, +965 9401 6333

Embajada en EAU, 504 54 0273

Embajada en Líbano, 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina, +972 54 447 0095

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov