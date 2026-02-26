Chilpancingo.— El reportero Leonardo Martínez Peralta —desplazado desde hace cuatro años— denunció que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha ignorado su solicitud de cambio de refugio, a pesar de que ya se metieron a robar al lugar en por lo menos tres ocasiones.

Contó que en marzo de 2025 se metieron a la casa que le proporcionó el mecanismo, a través de la empresa RCU, y le robaron almohadas. Un mes después se volvieron a meter al domicilio y esta vez se llevaron un pantalón de mezclilla.

Ambos robos fueron reportados a la empresa RCU. Sin embargo, el periodista explicó que los robos aumentaron. En mayo de ese año, los delincuentes se llevaron una pantalla.

“En esos momentos yo estaba durmiendo y roncando, ya que me estaba tratando médicamente por tener apnea del sueño y había tomado pastillas para dormir; el robo se reportó a la empresa RCU a través del botón de pánico a las 04:50 horas del día 20 de mayo, y posteriormente lo hice por escrito al mecanismo”.

Explicó que dicho robo quedó asentado en la denuncia que obra en el expediente 19-2025-0011656 en la fiscalía donde se encuentra refugiado. Después de estos robos, aseguró que su salud ha empeorado, le ha vuelto la apnea de sueño y presenta cuadros de depresión.

“He solicitado al mecanismo federal que me cambien de refugio, a otra ciudad, ya que donde me encuentro actualmente ya no me siento seguro, en las últimas semanas he escuchado ruido en la azotea de nueva cuenta. El personal del mecanismo no me da una respuesta”.

También presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la directora del mecanismo de protección, Tobyanne Ledesma Rivera, y contra el coordinador ejecutivo nacional del mismo mecanismo, Froylán Vladimir Enciso Higuera. Tampoco ha obtenido respuesta.

La tarde del 4 de febrero de 2022, Martínez Peralta regresaba a su carro después de recorrer el arroyo El Calechoso, a cinco minutos del centro de Zihuatanejo, Guerrero. Había entrevistado a pobladores sobre la contaminación del agua.

A mitad del camino, un hombre lo amenazó de muerte. Después de esa agresión, el periodista pidió al mecanismo que lo sacaran de nuevo de Zihuatanejo.

En 2019, huyó de Zihuatanejo, luego de que Los Viagras lo amenazaran por publicar información de asesinatos que le filtraba el CJNG. En ese entonces trabajaba para el diario ABC, en la fuente policiaca.