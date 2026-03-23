Durante 2025, la banca privada en México aportó al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) un total de 37 mil 516 millones de pesos por concepto de cuotas, lo que representó un incremento de 7% frente a los 35 mil 75 millones registrados en 2024.

Estas contribuciones funcionan como el respaldo del sistema bancario. No provienen de recursos públicos, sino de las propias instituciones financieras, y tienen como objetivo constituir un fondo que garantice los depósitos de los ahorradores ante eventuales problemas de solvencia. Actualmente, este esquema cubre hasta 3.4 millones de pesos por cliente.

En el último trimestre del año, las aportaciones alcanzaron 9 mil 699 millones de pesos, cifra 5.2% superior a los 9 mil 211 millones reportados en el mismo periodo del año previo.

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De manera desagregada, en octubre se registraron contribuciones por 3 mil 130 millones de pesos; en noviembre ascendieron a 3 mil 237 millones, y en diciembre cerraron en 3 mil 332 millones.

Un elemento adicional es el cambio en el tratamiento fiscal de estas cuotas. Hasta ahora, las instituciones financieras han podido deducirlas de impuestos; sin embargo, el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca limitar este beneficio.

En la Ley de Ingresos se estableció que estas aportaciones deje de ser deducible, con lo que se prevé una recaudación adicional de al menos 10 mil millones de pesos anuales.

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Por institución, BBVA México encabezó las contribuciones al IPAB durante el cuarto trimestre, con 2 mil 271 millones de pesos. Le siguieron Santander México, con mil 236 millones; Banorte, con mil 298 millones, y Banamex, con 762 millones.

En tanto, HSBC México reportó aportaciones por 626 millones de pesos, Scotiabank por 592 millones e Inbursa por 401 millones, de acuerdo con la información del periodo.

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