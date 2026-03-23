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Petróleos Mexicanos () informó sobre los avances en la contención y recuperación de hidrocarburo en la zona de , particularmente en el área de Río Seco, donde mantiene un despliegue operativo permanente para el control del producto.

Entre el 20 y el 22 de marzo se recuperaron 549 metros cúbicos de hidrocarburo en las zonas conocidas como ENSAR y Acceso Cases, dijo la petrolera en un comunicado este lunes.

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“En este momento, las acciones se concentran en la dársena y los canales de navegación, donde se han instalado más de 50 barreras marinas y más de mil cordones oleofílicos para contener el producto”, apuntó la empresa.

Contención y recuperación de hidrocarburo en la zona de Dos Bocas, Tabasco. (22/03/2026) Foto: Pemex
Contención y recuperación de hidrocarburo en la zona de Dos Bocas, Tabasco. (22/03/2026) Foto: Pemex

Actualmente se mantienen tres frentes de trabajo con más de 450 especialistas dedicados a la contención y recuperación del producto; se utilizan seis unidades de presión y vacío, sistemas de bombeo, dos equipos tipo skimmer y embarcaciones para recuperación en superficie.

De forma paralela, el personal técnico realiza recorridos para verificar la funcionalidad de las barreras, ubicar zonas con presencia de material y ajustar las acciones en campo.

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Esto permite mantener el control y reducir riesgos para la población y el entorno. En estas labores participan la, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y autoridades estatales.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente mantiene el seguimiento técnico y supervisa el cumplimiento de la normativa ambiental.

“Pemex informa que el evento se encuentra acotado a condiciones climatológicas extraordinarias y bajo control, sin relación con la operación regular de la refinería Olmeca y mantiene monitoreo permanente en agua, suelo y aire en la zona”, apuntó.

Contención y recuperación de hidrocarburo en la zona de Dos Bocas, Tabasco. (22/03/2026) Foto: Pemex
Contención y recuperación de hidrocarburo en la zona de Dos Bocas, Tabasco. (22/03/2026) Foto: Pemex
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cc/rmlgv

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