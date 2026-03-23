Petróleos Mexicanos (Pemex) informó sobre los avances en la contención y recuperación de hidrocarburo en la zona de Dos Bocas, Tabasco, particularmente en el área de Río Seco, donde mantiene un despliegue operativo permanente para el control del producto.

Entre el 20 y el 22 de marzo se recuperaron 549 metros cúbicos de hidrocarburo en las zonas conocidas como ENSAR y Acceso Cases, dijo la petrolera en un comunicado este lunes.

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“En este momento, las acciones se concentran en la dársena y los canales de navegación, donde se han instalado más de 50 barreras marinas y más de mil cordones oleofílicos para contener el producto”, apuntó la empresa.

Contención y recuperación de hidrocarburo en la zona de Dos Bocas, Tabasco. (22/03/2026) Foto: Pemex

Actualmente se mantienen tres frentes de trabajo con más de 450 especialistas dedicados a la contención y recuperación del producto; se utilizan seis unidades de presión y vacío, sistemas de bombeo, dos equipos tipo skimmer y embarcaciones para recuperación en superficie.

De forma paralela, el personal técnico realiza recorridos para verificar la funcionalidad de las barreras, ubicar zonas con presencia de material y ajustar las acciones en campo.

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Esto permite mantener el control y reducir riesgos para la población y el entorno. En estas labores participan la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y autoridades estatales.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) mantiene el seguimiento técnico y supervisa el cumplimiento de la normativa ambiental.

“Pemex informa que el evento se encuentra acotado a condiciones climatológicas extraordinarias y bajo control, sin relación con la operación regular de la refinería Olmeca y mantiene monitoreo permanente en agua, suelo y aire en la zona”, apuntó.

Contención y recuperación de hidrocarburo en la zona de Dos Bocas, Tabasco. (22/03/2026) Foto: Pemex

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