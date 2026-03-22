Más Información

El (Fonacot) cuenta con un crédito especial para las mujeres trabajadoras llamado “Crédito Mujer Efectivo” y no tiene comisión por apertura.

De acuerdo con la página oficial de crédito Fonacot, su finalidad es ayudarlas a proteger y hacer crecer su patrimonio, por lo que el crédito deberá permitirles adquirir bienes de consumo duradero para elevar su calidad de vida y la de su familia.

Las dependerán de los plazos seleccionados de 6, 12, 18, 24 y 30 meses por el 10, 15 o 20% del nivel de endeudamiento; sin embargo, no genera ninguna comisión.

Lee también

¿Cuáles son las características y beneficios de Crédito Mujer Efectivo?

  • Tasas de interés preferenciales.
  • Plazos de 6, 12, 18, 24 y 30 meses.
  • Sin comisión por apertura
  • Medio de disposición: depósito a cuenta propia de la trabajadora.
  • Pago del crédito vía nómina.
  • Seguro de crédito por pérdida de empleo, fallecimiento, incapacidad o invalidez total y permanente (solo aplica para incapacidad o invalidez igual o mayor al 75%).

Lee también

¿Cuáles son los requisitos para sacar un crédito Fonacot?

Para tramitar cualquier y disponer del crédito a través de una transferencia a tu , se deberá considerar que:

El centro de trabajo esté afiliado

  • Ser mayor de edad (18 años en adelante)
  • Tener seis meses mínimo de antigüedad
  • Número de teléfono
  • Dos referencias personales con número de teléfono
  • Correo electrónico
  • Recibir ingresos a partir de un salario mínimo en la zona central en adelante.

Documentación necesaria:

  • Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar o pasaporte).
  • Tarjeta de Residente Permanente (para personas trabajadoras extranjeras con pasaporte con prórroga).​
  • ​Estado de cuenta, listado/resumen de movimientos u hoja de contrato de apertura de cuenta (no mayor a 3 meses) con tu nombre completo y la CLABE interbancaria (18 dígitos). Revisa con tu banco que no cuentes con un monto límite para depósitos, ya que puede generar que no se realice el depósito de tu crédito.
  • Comprobante de domicilio con fecha reciente (no mayor a 3 meses).
  • Últimos 4 recibos de nómina consecutivos expedidos por tu Centro de Trabajo para comprobar ingresos. La emisión del último no deberá exceder de 16 días anteriores a tu trámite.

Lee también

En caso de aplicar por primera vez, podrían solicitar documentos adicionales como:

  • Constancia de antigüedad por parte del centro de trabajo.
  • Carta u oficio por parte del centro de trabajo donde confirme percepciones fijas permanentes en efectivo.
  • Carta u oficio donde indique las claves y conceptos de percepciones y/o deducciones.
  • Constancia de semanas cotizadas en el IMSS.​

Lee también

¿Cómo puedo sacar una cita para pedir mi crédito Fonacot?

Para ingresar a la plataforma, deberás contar con una cuenta y tener un número de cliente Fonacot, por lo que es necesario realizar un prerregistro en el portal de citas del instituto.

Para ello deberás contar con:

  • CURP
  • Número de Seguridad Social
  • RFC
  • Comprobante de domicilio
  • Dos referencias personales
  • Número de celular propio

Una vez que obtengas el folio de prerregistro, podrás generar tu cita en la página de Fonacot.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

