El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) cuenta con un crédito especial para las mujeres trabajadoras llamado “Crédito Mujer Efectivo” y no tiene comisión por apertura.
De acuerdo con la página oficial de crédito Fonacot, su finalidad es ayudarlas a proteger y hacer crecer su patrimonio, por lo que el crédito deberá permitirles adquirir bienes de consumo duradero para elevar su calidad de vida y la de su familia.
Las tasas de interés dependerán de los plazos seleccionados de 6, 12, 18, 24 y 30 meses por el 10, 15 o 20% del nivel de endeudamiento; sin embargo, no genera ninguna comisión.
¿Cuáles son las características y beneficios de Crédito Mujer Efectivo?
- Tasas de interés preferenciales.
- Plazos de 6, 12, 18, 24 y 30 meses.
- Sin comisión por apertura
- Medio de disposición: depósito a cuenta propia de la trabajadora.
- Pago del crédito vía nómina.
- Seguro de crédito por pérdida de empleo, fallecimiento, incapacidad o invalidez total y permanente (solo aplica para incapacidad o invalidez igual o mayor al 75%).
¿Cuáles son los requisitos para sacar un crédito Fonacot?
Para tramitar cualquier crédito Fonacot y disponer del crédito a través de una transferencia a tu cuenta bancaria, se deberá considerar que:
El centro de trabajo esté afiliado
- Ser mayor de edad (18 años en adelante)
- Tener seis meses mínimo de antigüedad
- Número de teléfono
- Dos referencias personales con número de teléfono
- Correo electrónico
- Recibir ingresos a partir de un salario mínimo en la zona central en adelante.
Documentación necesaria:
- Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar o pasaporte).
- Tarjeta de Residente Permanente (para personas trabajadoras extranjeras con pasaporte con prórroga).
- Estado de cuenta, listado/resumen de movimientos u hoja de contrato de apertura de cuenta (no mayor a 3 meses) con tu nombre completo y la CLABE interbancaria (18 dígitos). Revisa con tu banco que no cuentes con un monto límite para depósitos, ya que puede generar que no se realice el depósito de tu crédito.
- Comprobante de domicilio con fecha reciente (no mayor a 3 meses).
- Últimos 4 recibos de nómina consecutivos expedidos por tu Centro de Trabajo para comprobar ingresos. La emisión del último no deberá exceder de 16 días anteriores a tu trámite.
En caso de aplicar por primera vez, podrían solicitar documentos adicionales como:
- Constancia de antigüedad por parte del centro de trabajo.
- Carta u oficio por parte del centro de trabajo donde confirme percepciones fijas permanentes en efectivo.
- Carta u oficio donde indique las claves y conceptos de percepciones y/o deducciones.
- Constancia de semanas cotizadas en el IMSS.
¿Cómo puedo sacar una cita para pedir mi crédito Fonacot?
Para ingresar a la plataforma, deberás contar con una cuenta y tener un número de cliente Fonacot, por lo que es necesario realizar un prerregistro en el portal de citas del instituto.
Para ello deberás contar con:
- CURP
- Número de Seguridad Social
- RFC
- Comprobante de domicilio
- Dos referencias personales
- Número de celular propio
Una vez que obtengas el folio de prerregistro, podrás generar tu cita en la página de Fonacot.
