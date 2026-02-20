Cecilia Patrón Laviada, presidenta municipal de Mérida, Yucatán, visitó a las mujeres emprendedoras que han recibido apoyo económico para fortalecer su negocio.

“Nuestra premisa es ser un gobierno aliado de las mujeres, por eso nos comprometimos a cuidarlas, protegerlas; pero también a apoyarlas y capacitarlas, porque sabemos que como madres de familia si les va bien a ellas, le va bien a toda la familia”, declaró la alcaldesa.

Con apoyo del Ayuntamiento, dicho programa ha sido implementado, junto con acciones específicas para empoderar a las mujeres meridanas, brindando herramientas y oportunidades con un beneficio personal, así como, contribuir al desarrollo y bienestar de la comunidad.

La Presidenta Municipal asistió a los fraccionamientos Polígono 108 CTM y Brisas del Bosque, en los que se reunió con Ingrid Dianelly Manzano Sansores y Landy Guadalupe Zapata Aldana, mujeres emprendedoras que han participado en los programas Micromer y Macromer.

Landy Zapata, quien ha sido otra beneficiaria con el financiamiento y capacitación de estos programas, lidera un negocio de abarrotes en el fraccionamiento Brisas del Poniente, en el que ha podido expandir y equipar su establecimiento por más de tres décadas, consolidandola como una de las emprendedoras más destacadas de la comunidad.

“Landy es un ejemplo inspirador de éxito empresarial, operando un próspero negocio de abarrotes desde hace 31 años con un historial crediticio impecable, ha demostrado ser una empresaria responsable y visionaria, y gracias a ello, ha podido acceder a un nuevo crédito del programa Macromer”, afirmó Patrón Laviada.

En el comunicado, la presidenta municipal resaltó este testimonio enfatizando en el compromiso con el pago de los créditos, añadiendo que estos pueden traer nuevas oportunidades de crecimiento y éxito.

Ingrid Manzano Sansores es otra de las beneficiarias que ha encontrado en Micromer la oportunidad de impulsar su negocio "Puff qué Cómodo.

Su crédito inicial ha podido darle una visión diferente su mueblería, en la que fabrica puff, camas y camastros personalizados.

Con más de siete años de experiencia, Ingrid ha ocupado el apoyo financiero para poder consolidarse en el mercado. Su historia se ha convertido en un testimonio de dedicación e inspiración para los emprendedores meridanos.

Mauricio Díaz Montalvo, director de Prosperidad y Bienestar Económico, resaltó que se ha logrado un impacto significativo en la economía local, con la entregar más de 11 millones de pesos en créditos a través de los programas Mi Primer Crédito, Micromer y Macromer, impulsando así el crecimiento y la estabilidad de cientos de familias de este municipio.

Durante el primer año del gobierno municipal, se lograron beneficiar a 112 personas, igualando la cifra de los tres años de la administración anterior.

De igual manera, destaco que de estos beneficios 62 fueron otorgados a mujeres, lo que representa más del 50 por ciento del monto total, mientras que los demás fueron destinados a hombres y personas morales.

"Por primera vez en la historia de Micromer, no presentamos cartera vencida, esto habla del compromiso de los beneficiarios y de la confianza en su Ayuntamiento, que ha cumplido a cabalidad con la palabra empeñada y ha logrado que los créditos sean pagados puntualmente, reflejando el éxito y la sostenibilidad del programa", detalló el director de Prosperidad y Bienestar Económico.

