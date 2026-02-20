León, Gto.- En un operativo ministerial se logró la detención de dos personas por su presunta responsabilidad en el ataque armado al parque comunitario del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, que dejó dos adultos fallecidos y nueve niños lesionados.

El fiscal estatal, Gerardo Vázquez Alatriste, reportó la detención de dos individuos por esos hechos, y que trabajan para cumplimentar otras órdenes de aprehensión.

Las capturas se lograron la mañana de este viernes durante la intervención en diversos inmuebles, dijo.

“Precisamente en la reunión del Gabinete de Seguridad se informó que hoy por la mañana, en una serie de cateos que practicamos que ya tenemos personas detenidas. Hasta el momento, no tengo mis teléfonos porque los tengo que dejar, íbamos con dos detenidos, en este momento no puedo saber si tengo más”, aseveró.

El titular de la FGE se reservó las identidades de los probables agresores.

En entrevista colectiva, Vázquez Alatriste señaló que el asunto del parque está plenamente resuelto en lo investigativo, aunque cuenta con órdenes de aprehensión que se están ejecutando.

El martes anterior, pasadas las 9:00 de la noche, un grupo de hombres con armas largas disparó contra adultos y niños que jugaban en el parque vecinal, ubicado en las calles 5 de mayo y Brasil; dos adultos y nueve menores, entre ellos de 5, 8 y once años, fueron heridos. Los disparos perforaron portones de viviendas cercanas, las estructuras de metal de los juegos y las protecciones de acero de la zona recreativa.

Los detenidos serán presentados ante un juez penal para la formulación de imputación y solicitar que sean vinculados a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva.

