San Francisco del Rincón.— Nueve niñas y niños fueron heridos en el ataque armado registrado la noche de este martes en el Parque de la colonia Renovación, en este municipio de Guanajuato, además un hombre de 36 años murió y otro más resultó con lesiones.

Algunos de los menores acababan de salir de sus clases de catecismo que imparten en el templo ubicado a unos metros del espacio de recreación.

Los juegos infantiles fueron impactados por las balas, al igual que las bardas y portones de las viviendas que están cerca del parque, situado en la calle Brasil.

La balacera ocurrió minutos antes de las 10:00 de la noche cuando un grupo de hombres con armas largas atacó a las personas que convivían en ese punto. Según el reporte preliminar, los agresores huyeron en motocicleta, mientras familias y vecinos clamaban ayuda para las víctimas.

El secretario de Seguridad Ciudadana municipal de San Francisco del Rincón, Abel Márquez, informó que un hombre de 36 años falleció tras ingresar al hospital comunitario local.

El mando de seguridad precisó que los infantes se encontraban jugando en el momento de la agresión armada. Los lesionados, quienes tienen entre cinco y 16 años de edad, fueron trasladados por sus familiares a instituciones de salud, ocho al hospital civil y uno a una clínica privada. Del total de los lesionados, seis fueron dados de alta.

Sin dar detalles del ataque, dijo que se ha reforzado la vigilancia en la colonia Renovación y en los centros hospitalarios en los que permanecen las víctimas, y se realiza un operativo de revisión a motocicletas.

En tanto, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo condenó lo ocurrido e informó que actuarán con firmeza, responsabilidad y con toda la fuerza del estado en contra de los agresores. Además, afirmó que están trabajando en estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables.

“En Guanajuato no normalizamos la violencia y mucho menos cuando vulnera a nuestra niñez”, declaró.

La fiscalía del estado señaló que desde el primer momento activó los protocolos desplegando equipos ministeriales, periciales y de investigación para el procesamiento de la escena y recolección de indicios.