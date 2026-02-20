El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Tercer Circuito absolvió al activista mazateco Miguel Peralta del delito de tentativa de homicidio en contra de la diputada local del partido Morena, Elisa Zepeda Lagunas.

En su resolución, el Tribunal resolvió que los testimonios presentados por la legisladora morenista son falsos, y por tanto, desestimó la denuncia de Elisa Zepeda.

Sin embargo, Miguel Peralta de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón aún continúa el proceso en su contra por el delito de homicidio por el cual fue condenado a 50 años de prisión; pero actualmente se encuentra en libertad, después de cuatro años en prisión tras ganar una serie de amparos en los que ha demostrado que su sentencia se basó también en testimonios falsos.

Pese a ello, las autoridades judiciales han emitido nuevas órdenes de aprehensión en su contra por los mismos delitos. Esto, aún y cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también determinó que no existe ningún fundamento para continuar con este proceso en su contra.

Araceli Olivos, abogada de Miguel Peralta, denunció que aunque ya se desestimó el delito de tentativa de homicidio en contra de Elisa Zepeda, continúa la persecución política y judicial contra el defensor mazateco.

Ahora, precisó, la sala penal de Oaxaca, a partir del amparo directo ganado en el tribunal federal, tendrá que resolver una segunda acusación por homicidio, que tiene como base los mismos testimonios acusatorios que fueron determinados como falsos por el tribunal federal.

