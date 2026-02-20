En un trabajo coordinado entre el municipio de Ramos Arizpe, la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SMA) y con el acompañamiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), además del Museo del Desierto, se logró en la Presa Palo Blanco la captura de un ejemplar de cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) especie que no se distribuye de manera natural en el estado.

Con el apoyo de César Norberto Cedillo Leal, quien desde 2010 trabaja en distintas regiones del país en el manejo de interacciones humano–cocodrilo, particularmente en estados como Tamaulipas y Campeche, se logró la captura en las mejores condiciones.

El director de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente señaló que se trata de una especie introducida que no habita naturalmente en la región. Foto: Especial

Durante un monitoreo nocturno realizado en días recientes en la presa Palo Blanco de Ramos Arizpe, se confirmó la presencia de dos ejemplares. En este operativo se logró capturar un macho juvenil de aproximadamente 50 a 60 centímetros de longitud, en buen estado corporal, identificado como Crocodylus moreletii, comúnmente conocido como cocodrilo de pantano.

Al respecto, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la prioridad es proteger a la población y actuar con responsabilidad ambiental:

“Lo más importante es que la ciudadanía esté segura. Desde el primer momento se actuó de manera coordinada y bajo esquemas de protección al ejemplar, para una correcta disposición y manejo conforme a la normatividad, privilegiando tanto la seguridad de las familias como el cuidado de la fauna silvestre”, expresó.

Presa Palo Blanco. Foto: Especial

Daniel González, director de Vida silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente, señaló que se trata de una especie introducida, ya que no habita de forma natural en Coahuila, por lo que se presume que fue liberada de manera irregular por particulares.

El ejemplar capturado quedó bajo resguardo de PROFEPA, autoridad competente en la materia, para su manejo conforme a la normatividad ambiental vigente. El cocodrilo fue depositado para su vigilancia en el Museo del Desierto.

Los trabajos continuarán durante al menos tres noches más con monitoreos especializados a fin de ubicar y capturar otros ejemplares detectados en la zona, reforzando así la seguridad de la población y la protección del ecosistema local.

