Ciudad Juárez.- La tarde de este viernes, integrantes del colectivo Memoria, Dignidad y Justicia se manifestaron afuera del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez, Chihuahua, por la liberación del dueño del Crematorio Plenitud.

Hace una semana, el juez Luis Eduardo Rivas Martínez, liberó por un amparo a José Luis AC, quien era el dueño del crematorio en el que se se encontraron 386 cuerpos sin cremar, el 25 de junio de 2025.

Ante esta acción, las familias que integran el colectivo alzaron la voz no solo por una familia, sino por toda una ciudad que vive bajo el riesgo inminente de la injusticia.

Colectivo Memoria, Dignidad y Justicia exige destitución del juez Luis Eduardo Rivas Martínez. Foto: Paola Gamboa

“La liberación del dueño del Crematorio Plenitud es una bofetada a la dignidad humana. Hacemos un llamado a todos los colectivos y a la sociedad civil: ¡No dejemos que se apague nuestra voz! Si permitimos que el sistema judicial proteja a quienes cometen crímenes atroces, nadie estará a salvo”, expresaron los asistentes a la protesta.

Yolanda Pórtelo, quien aún no sabe si su hermana está en los cuerpos que aún faltan de identificar por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) reclamó al juez que hayan liberado al dueño del crematorio, pues asegura que sí cometió un delito y debería de estar preso.

“A mi hermana la hacíamos muerta y resulta que puede estar en los cuerpos. Ahora a esta persona, la dejaron libre, porque no tiene culpa. ¿Cómo no va a tener la culpa?”, expresó Yolanda en entrevista con EL UNIVERSAL.

Los asistentes a la protesta llevaban consigo pancartas con la foto del juez que liberó al dueño del crematorio y señalaron que buscan que se le destituya de su puesto por haber permitido la libertad de quien acumuló 386 cuerpos en su negocio.

Las familias portan pancartas con la foto del juez que liberó a José Luis AC, dueño del crematorio. Foto: Paola Gamboa

