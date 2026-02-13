La tarde de este viernes se dio a conocer la liberación por medio de un amparo de José Luis AC, quien es el dueño del crematorio Plenitud en donde fueron localizados 386 cuerpos sin calcinar en junio del 2025 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el juez séptimo de Distrito Ciudad Juárez, Luis Eduardo Rivas, habría otorgado un amparo para que el detenido pudiera salir en libertad esta tarde.

El seguimiento periodístico de EL UNIVERSAL, señala que José Luis AC fue detenido junto con Facundo MR por el presunto delito de Inhumación, Exhumación y Respeto a los Cadáveres o Restos Humanos el 1 de julio del 2025.

En el crematorio Plenitud en Ciudad Juárez se han identificado 170 cuerpos de los que 165 familias ya fueron notificadas. Foto: Archivo

En el caso de Facundo MR, quien era empleado del crematorio falleció a finales del 2025 por problemas de salud, mientras que el dueño del lugar permanecía bajo prisión.

Familiares se pronuncian

Al darse a conocer la liberación, las familias de las víctimas que integran colectivos para exigir justicia y rápida identificación de los cuerpos, dieron a conocer su descontento por la liberación de José Luis.

“Las familias que hoy nos unimos bajo un mismo grito de dolor e impotencia, manifestamos nuestro total rechazo y profunda indignación ante la resolución del juez séptimo de Distrito en Ciudad Juárez, Luis Eduardo Rivas Martínez, quien ha concedido un amparo que ordena la libertad de José Luis AC, dueño del crematorio Plenitud".

En el crematorio Plenitud fueron localizados 386 cuerpos sin calcinar en junio del 2025. Familiares exigen respuestas. Foto: Archivo

Sostuvieron que "Es una burla para la sociedad que el Juez Rivas Martínez considere que el hallazgo de 386 cadáveres abandonados en condiciones inhumanas y la entrega de cenizas falsas (basura y escombros) no constituyen un delito grave, sino meras irregularidades administrativas (…) Tratar a nuestros seres queridos como desperdicios y lucrar con el duelo más profundo no es un error de trámites, es una atrocidad que desgarra el tejido social”, señalaron los integrantes del colectivo Memoria, Dignidad y Justicia.

En un comunicado exigieron a las autoridades la intervención directa del Gobierno Federal para revisar la actuación del juez Rivas Martínez, así como la atracción del caso por la Fiscalía General de la República (FGR) ante la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades locales para sostener una acusación digna.

Hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía General del Estado no se ha pronunciado al respecto. Desde junio se encontraron los 386 cuerpos en el crematorio: se identificaron 170 cuerpos y 165 familias fueron notificadas hasta el 8 de enero del 2026.

