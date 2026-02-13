Hermosillo. - Un saldo preliminar de cuatro personas sin vida y 25 lesionadas dejó el choque entre un autobús de pasajeros y un tractocamión registrado alrededor de las 6:30 horas de este viernes 13 de febrero en el kilómetro 118 del tramo carretero Sonoyta-Caborca.

El accidente involucró a un autobús de la línea Tufesa, número económico 98-HC-4C, procedente de Tijuana, y a un tráiler de carga de la empresa Tres Guerras, con placas del servicio federal 10-UP-1H.

Foto: cortesía Ariete Caborca

De acuerdo con la información disponible, el tractocamión transportaba bolsas de valores vacías y lámparas LED.

Las personas lesionadas fueron trasladadas para su atención médica a hospitales de los municipios de Caborca, Pitiquito y Altar.

En el lugar del accidente trabajan de manera coordinada elementos de Protección Civil, Bomberos de Caborca, Cruz Roja, Policía Municipal y miembros del Ejército Mexicano, quienes mantienen labores de auxilio y atención en la zona.

afcl