La Feria de San Marcos es una oportunidad para enviar un mensaje de unidad y esperanza, coincidieron las gobernadoras (PAN) de Chihuahua Maru Campos Galván, y de Aguascalientes Tere Jiménez Esquivel, quienes aseguraron que los proyectos de las entidades son auténticamente humanistas.

Chihuahua es invitado especial a esta feria y la mandataria Campos Galván afirmó que “nuestros estados están unidos comercial y culturalmente, y esa conexión sigue viva en el presente”.

La ceremonia de presentación que se desarrolló en el Patio Central de Palacio de Gobierno, con la presencia de la mandataria aguascalentense, Tere Jiménez, la mandataria chihuahuense afirmó que ambos gobiernos ponen a la persona en el centro de sus acciones y han dado resultados visibles para su gente.

“Gobiernos que levantan infraestructura sólida e instituciones fuertes; que apuestan por el talento joven y el Estado de Derecho”, aseveró.

Campos Galván destacó que esta invitación representa una oportunidad para enviar un mensaje de unidad y esperanza al país, al considerar que las tradiciones deben construirse desde la unidad y no desde la confrontación.

“Aguascalientes cuenta con Chihuahua, nos une la historia y ahora nos une una visión compartida”, expresó.

En su momento, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel, informó que la Feria se celebrará del 18 de abril al 10 de mayo de 2026, periodo en el que se prevé la asistencia de aproximadamente 8 millones de visitantes y la realización de más de 1,800 eventos en un perímetro superior a las 93 hectáreas.

Detalló que la edición contará con foros artísticos internacionales, exposiciones agroalimentarias, ganaderas e industriales, además de espacios culturales, deportivos y gastronómicos.

Como estado invitado, Chihuahua contará con un pabellón para promover su cultura, artesanías, gastronomía, turismo y vocación productiva.

En el evento además estuvieron presentes el presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, José Ángel González; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera; el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Turismo, Edibray Gómez; legisladores locales y federales, integrantes del gabinete estatal y representantes de organismos empresariales.