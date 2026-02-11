La gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, presentó la edición 198 de la Feria Nacional de San Marcos 2026 en el Colegio San Ildefonso, a llevarse a cabo del 18 de abril al 10 de mayo, donde garantizó la seguridad de los visitantes durante la celebración.

“Con tecnología avanzada y una coordinación del más alto nivel garantizamos una feria segura en cada espacio de sus 93 hectáreas”, dijo.

“Las familias y el turismo podrán disfrutar de los más de 1,800 eventos programados en un clima de paz social. Haremos que se sientan como en casa y regresen a sus hogares llenos de ilusión, anécdotas y experiencias”, agregó.

José Ángel González Serna, presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos. Foto: Ulises Uribe / EL UNIVERSAL

En su participación, José Ángel González Serna, presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, indicó que “la feria es una de las tradiciones más emblemáticas y longevas de México, donde se pone de manifiesto lo mejor del patrimonio cultural, artesanal, gastronómico, comercial e industrial de Aguascalientes”.

Con respecto a la seguridad de la feria, González Serna informó que se contará con más de 90 cámaras de seguridad de última generación y centros de mando distribuidos por el perímetro ferial, “garantizando la feria más segura del país en el estado más seguro del país”.

Además, recordó que durante la Feria Nacional de San Marcos 2025 se registró la visita de más de 8 millones de visitantes, lo que generó una derrama económica que superó los 10 mil millones de pesos y generó 37, 200 mil empleos.

Adicionalmente, anunció que este año el estado invitado será Chihuahua, “presencia que enriquecerá de manera invaluable a nuestros visitantes”.

En ese sentido, la gobernadora de la entidad, María Eugenia Campos Galván, agradeció la invitación y afirmó que “Aguascalientes y Chihuahua tienen algo en común que nos llena de orgullo y es que al frente de ambos estados hay mujeres que no se rinden y que se enfrentan a la adversidad sin titubeos”.

“Ambos estados caminan con convicción auténticamente humanista, una convicción que resiste con fortaleza frente a una oleada de desesperanza en el mundo”, añadió.

Por su parte, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, destacó que “la Fiesta Nacional de San Marcos es un imperdible de los mexicanos. Todos tenemos que hacer una listita de las cosas y los eventos que nuestro país tiene y que tenemos que conocer e ir”.

“Es una ventana de promoción de nuestras tradiciones, del patrimonio, de las danzas y de la gente y donde te van a recibir como somos los mexicanos: los mejores anfitriones del mundo”, abundó.

