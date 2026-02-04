Aguascalientes, Ags.- La Guardia Nacional (GN) anunció una investigación ante la difusión de un video en el que aparecen cuatro hombres con uniformes de la corporación que destrozan máquinas tragamonedas, ponen a dos hombres de rodillas y patean a otro más, en una tienda el Ex Ejido de Peñuelas, en la capital de Aguascalientes.

El General Isaac Aarón Jesús García, coordinador estatal de la GN, advirtió que no se tolerará ningún acto de corrupción y pidió a la población que si se enteran de uno, lo hagan saber a través de los teléfonos establecidos para tal efecto.

El mando señaló que se hará una investigación con relación al video que circula en redes sociales, en el que se observa a cuatro presuntos elementos de la GN en un local de la calle José María Morelos, al que habrían ingresado armados el fin de semana pasada y con violencia dañaron las máquinas tragamonedas y de ahí se llevaron 400 mil pesos.

Lee también Realizan operativo de búsqueda del presidente Seccional de Las Varas, Chihuahua; desapareció desde el pasado 6 de enero

El General dijo no haber visto la grabación, pero advirtió que los hechos van a ser investigados conforme a derecho y en caso de que se encuentre responsabilidad se aplicarán las leyes.

Este miércoles 4 de febrero de 2026, el General de Brigada del Estado Mayor Isaac Aarón Jesús García, rindió protesta como nuevo coordinador de la GN en el estado de Aguascalientes, en un evento al que asistió la gobernadora Teresa Jiménez.

El nuevo mando aseguró que dará continuidad a los planes y estrategias de seguridad que se desarrollan en coordinación con el estado y municipios. Dijo que esta entidad se ha caracterizado por su tranquilidad y es ejemplo en el tema de seguridad.

Lee también Liberan a "El Cholo 40" presunto generador de violencia en BCS; Procuraduría estatal apelará fallo judicial

“Aquí hay muchas fortalezas sobre todo en la sociedad, la sociedad participa mucho para poder fortalecer todo lo que hacen sus autoridades, comparado con otros estados aquí hay más denuncias y por supuesto que la sociedad permite que nosotros hagamos bien nuestro trabajo. Aguascalientes ha sido y siempre va a ser un ejemplo para otros estados en lo que se debe de hacer para tener seguro a sus ciudadanos”, dijo.

En el evento, la gobernadora expresó su disposición de mantener un trabajo conjunto para salvaguardar la paz y la tranquilidad de las familias hidrocálidas.

“Seguiremos trabajando de manera coordinada, ya que la colaboración entre los tres niveles de gobierno es fundamental para garantizar la paz y la tranquilidad de la población”, subrayó Jiménez Esquivel.

Reconoció la labor que realizan los elementos de la Guardia Nacional en Aguascalientes; los exhortó a no bajar la guardia y a mantenerse en capacitación constante para dar siempre los mejores resultados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr