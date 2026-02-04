Es un reto único, es un reto excepcional, pero es un reto para el que estamos listos”, así se refiere el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), Pablo Vázquez Camacho, al conjunto de acciones que emprenderán desde la dependencia para garantizar la seguridad de los asistentes al Mundial de Futbol 2026 en la capital del país.

El jefe de la policía asegura que están listos por dos razones, por los bajos índices delictivos y porque “la Ciudad de México tiene una experiencia muy grande en la organización y recepción de eventos de escala mundial, desde luego desde el punto de vista de entretenimiento y logístico, pero también de seguridad”.

A menos de cinco meses de que inicie la justa mundialista, el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, Pablo Vázquez adelanta que el despliegue de acciones comenzará a partir del 28 de marzo, día en que reabrirá sus puertas el Coloso de Santa Úrsula con el partido amistoso de futbol entre México y Portugal. De ahí se irán incorporando medidas de forma progresiva, por ejemplo, ante la llegada de los equipos participantes.

Lee también Elementos de SSC CDMX, Marina y Guardia Nacional realizan operativo de seguridad en Azcapotzalco; buscan reducir delitos de alto impacto

Desde su oficina en la sede de la SSC, el jefe de la policía capitalina detalla que dentro de las medidas a implementar está un operativo especial del alcoholímetro, patrullajes mixtos con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en zonas estratégicas, y la puesta en práctica de la capacitación recibida en el extranjero en materia de ciberseguridad y manejo de multitudes.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el titular de la SSC afirma que no se aflojará el paso con respecto al combate a los grupos criminales durante el evento deportivo y, para abatir la venta de droga, se lanzarán campañas preventivas para que los turistas se abstengan de buscarla.

“En lo que hace a la búsqueda de consumo de drogas, que sepan que en el país no está permitido y que se abstengan de buscar y nosotros, por otro lado, estaremos en la acción disuasiva permanente que tenemos todos los días impactando las estructuras delictivas”, explica.

Lee también CDMX, en obra por el Mundial

Recordó que el consumo de alcohol en la vía pública no está permitido y que se implementará el programa Conduce sin Alcohol, de manera especial.

“Se tiene contemplado un operativo similar al que se hace en diciembre de detección de personas conduciendo bajo los efectos del alcohol. Vamos a establecer en las próximas semanas, meses, la duración, los lugares donde ubicaremos los puntos, sabemos que el Mundial puede detonar el consumo de alcohol y va a haber, sin duda, un operativo especial del alcoholímetro, creemos nosotros, durante el certamen”, dice.

Tras recordar que desde hace dos años se han preparado y coordinado con el gobierno federal, Vázquez comenta que la vigilancia de la Ciudad de México estará apoyada por elementos de la Guardia Nacional y la SSPC, con quienes se hará supervisión mixta en la zona perimetral del estadio que albergará los partidos, en los traslados desde y hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Lee también Línea 2 del Metro recibirá mantenimiento; Brugada anuncia recortes en el horario de servicio a partir del lunes 9 de febrero

¿Será un patrullaje mixto?

—En algunas funciones específicas será mixto, en otras estaremos nosotros a cargo, lo iremos decidiendo de acuerdo con lo que se vaya presentando. En términos generales, insisto, a lo que corresponde seguridad perimetral de los estadios, traslado desde y hacia los aeropuertos, eso será una actividad coordinada, mixta, como sucede ya en muchos casos e iremos dividiendo y acordando la presencia en ciertas zonas.

Sobre si habrá participación de elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación que operan vestidos como civiles, el secretario asevera que “se contemplará como una herramienta más que se tiene en el manejo, desde luego”.

Añade que las acciones del Operativo Ehécatl, que implica que elementos de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales (UMOE) patrullen desde helicópteros del agrupamiento Cóndor y pueden descender e incursionar en un punto en poco tiempo, también estarán durante el Mundial de Futbol.

Lee también Rumbo al Mundial 2026, México y EU intercambian información de seguridad; Semar, Defensa y Comando Norte, se reúnen

Sobre la preparación, además de que elementos tomaron cursos de inglés y recibirán equipamiento, Vázquez abunda que policías capitalinos recibieron capacitación en países como España, Estados Unidos e India, sobre diversos temas, como el manejo de multitudes y la ciberseguridad.

“Con miras al Mundial se han tenido capacitaciones de manejo de multitudes, por ejemplo, hubo gente que acudió a España a ver cómo manejaban los partidos. También ha habido capacitaciones de observación de manejo de multitudes en Nueva York, se hizo en el contexto del Año Nuevo, la organización de la fiesta de Año Nuevo, esto fue en coordinación con la policía de Nueva York, con la NYPD.

“Y también ha habido capacitaciones con otros países, ya sea dentro o fuera, orientadas justamente a la seguridad de espacios deportivos, al manejo de multitudes y otras, como decíamos, las de ciberseguridad [en India], también la de manejo de aeronaves no tripuladas, otras que son útiles a la operación”, sostiene.

Lee también Mundial 2026 impulsará transporte de carga en México; empresas prevén aumento de inventarios

El secretario revela que la FIFA solicitó lineamientos en seguridad “muy generales”; sin embargo, el organismo internacional compartió información, por ejemplo, sobre el comportamiento de las porras.

“Creemos que las capacidades actuales de la policía, la forma en la que respondemos a los operativos es adecuada, es la misma que se desplegará durante el Mundial, entendiendo el Mundial, vamos a decirlo en términos operativos, como un cúmulo de puntos de reunión, un cúmulo de puntos donde habrá actividad”.

El jefe de la policía señala que la Secretaría de Seguridad Ciudadana está preparada en caso de que se registre alguna manifestación durante los eventos deportivos.

“Nos mantendremos fieles a nuestros principios de garantizar la libre expresión. Hay derechos y hay libertades que están por encima de cualquier certamen deportivo”, acota Vázquez.