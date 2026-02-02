Más Información

Abren último tramo de Tren Interurbano México–Toluca ; Sheinbaum, Brugada y Delfina encabezan acto

Abren último tramo de Tren Interurbano México–Toluca ; Sheinbaum, Brugada y Delfina encabezan acto

Pemex importa barata la gasolina; la vende cara

Pemex importa barata la gasolina; la vende cara

Sheinbaum: salida de Adán Augusto de coordinación de Morena fue decisión personal; descarta darle una embajada

Sheinbaum: salida de Adán Augusto de coordinación de Morena fue decisión personal; descarta darle una embajada

Adán Augusto, crónica de una renuncia anunciada

Adán Augusto, crónica de una renuncia anunciada

¿Apostar a la salida de Sheinbaum en 2026? Polymarket, la plataforma sancionada que prende alertas por lavado y manipulación

¿Apostar a la salida de Sheinbaum en 2026? Polymarket, la plataforma sancionada que prende alertas por lavado y manipulación

Sheinbaum llega con tamales y atole a la Cineteca Nacional; así celebra la Presidenta el Día de la Candelaria

Sheinbaum llega con tamales y atole a la Cineteca Nacional; así celebra la Presidenta el Día de la Candelaria

La celebración de la en México le puede dar un impulso al , pues se espera que se empiecen a surtir inventarios desde cuatro meses antes del torneo, de acuerdo con la empresa Flete.com.

La compañía confía en que el consumo interno se mantendrá fuerte durante todo el año, pues la demanda de alimentos, bebidas y bienes de primera necesidad se ha mantenido estable.

“El primer semestre va a ser muy bueno por el consumo interno. La segunda mitad del año, y para otras industrias, está en veremos, porque dependen de cómo se mueva el tema de los aranceles y la renegociación del con Estados Unidos y Canadá”, dijo Marco Reyes, gerente de Flete.

Lee también

Flete se dedica a conectar transportistas con clientes que necesitan transportar mercancía, a través de una plataforma digital donde ambas partes pactan directamente el precio del transporte de carga.

Este modelo permite optimizar la ocupación de los camiones, reduce costos y aumenta la rentabilidad de los .

Para este año, Reyes comentó que al sector de logística y transporte de carga le afecta más el precio del combustible y el costo de los seguros que los , por lo que ve mayor estabilidad en el precio del combustible, pero no así en el precio de los seguros por el alto índice de robo al transporte de mercancías.

Lee también

“Sí nos afectó el tema de robo a transporte de carga, pero como esperábamos que nos afectara. Tuvimos índices de siniestralidad parecidos a los del mercado”.

“Principalmente en las rutas México-Puebla, México-Bajío y hacia el sureste del país, Puebla, pero dentro de los márgenes esperados”, detalló Reyes.

La compañía tiene planeado invertir 20 millones de dólares entre 2025, 2026 y 2027. El año pasado destinaron una parte a lanzar el servicio mediante p y este año apostarán por una versión web con más datos donde se pueda medir más la interacción entre usuarios y se puedan validar transportistas.

Lee también

Reyes comentó que México se parece más a Brasil, en términos logísticos, que a, pues hay poca adopción tecnológica por parte de los transportistas, ya que no todos tienen un teléfono inteligente y tampoco hay acceso a una red celular eficiente en todo el territorio nacional.

Aunque en índice de siniestralidad, México se parece mucho a Brasil. Además, la implementación del uso de la carta porte ayudó a la formalización financiera y bancaria de los transportistas.

Por sectores, Reyes considera que la tendrá menos demanda de transporte este año debido a la aplicación de aranceles y a la revisión del T-MEC.

Lee también

Mientras que la industria de la construcción empezó floja en 2025, pero terminó más fuerte y para este año, la expectativa es que tenga un buen primer semestre.

“Todos los años enero y febrero arrancan lento, sobre todo enero, pero ya en marzo comienza a despegar. Conviene que sea en abril porque se alarga el periodo vacacional de playas y el consumo”.

“La revisión del puede frenar a sectores como el automotriz, vamos a estar muy a la expectativa, pero nuestra tesis es que el consumo interno es de los más estables y seguirá creciendo”, aseguró.

Lee también

Flete cerró 2025 con 2 mil 300 transportistas registrados y 50 clientes de gran tamaño solicitando el envío de diferentes tipos de carga.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]