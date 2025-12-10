Más Información

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

Cae "Limones", integrante de "Los Cabrera"; extorsionaba a comerciantes y ganaderos en Durango

Cae "Limones", integrante de "Los Cabrera"; extorsionaba a comerciantes y ganaderos en Durango

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco

La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco

Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes

Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes

La presidenta de México, , celebró este miércoles el reconocimiento de la , que declaró la Semana Santa de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y destacó el trabajo comunitario que ha permitido conservar esta tradición histórica.

Al iniciar la conferencia matutina, la Mandataria federal felicitó a quienes han impulsado esta celebración por décadas.

Mencionó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, , quien —recordó— promovió el fortalecimiento de la representación cuando fue alcaldesa de Iztapalapa.

Lee también

Extendió también el reconocimiento a la actual alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, por la labor institucional y comunitaria que respalda al Comité Organizador.

“La es una actividad que tiene muchos años. La desarrolla un comité organizador, comunitario y social. Los felicitamos a ellos, y por supuesto a ellas, que ponen mucho empeño en esta celebración”, expresó Sheinbaum.

Asimismo, agradeció el apoyo técnico de Diego Prieto por el acompañamiento en la elaboración del expediente que derivó en la declaratoria internacional.

Sheinbaum destacó que este reconocimiento es un motivo de orgullo para los habitantes de Iztapalapa y para todas las personas que forman parte de la representación, considerada una de las tradiciones más importantes y emblemáticas de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]