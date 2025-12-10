La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró este miércoles el reconocimiento de la Unesco, que declaró la Semana Santa de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y destacó el trabajo comunitario que ha permitido conservar esta tradición histórica.

Al iniciar la conferencia matutina, la Mandataria federal felicitó a quienes han impulsado esta celebración por décadas.

Mencionó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien —recordó— promovió el fortalecimiento de la representación cuando fue alcaldesa de Iztapalapa.

Extendió también el reconocimiento a la actual alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, por la labor institucional y comunitaria que respalda al Comité Organizador.

“La Semana Santa de Iztapalapa es una actividad que tiene muchos años. La desarrolla un comité organizador, comunitario y social. Los felicitamos a ellos, y por supuesto a ellas, que ponen mucho empeño en esta celebración”, expresó Sheinbaum.

Asimismo, agradeció el apoyo técnico de Diego Prieto por el acompañamiento en la elaboración del expediente que derivó en la declaratoria internacional.

Sheinbaum destacó que este reconocimiento es un motivo de orgullo para los habitantes de Iztapalapa y para todas las personas que forman parte de la representación, considerada una de las tradiciones más importantes y emblemáticas de México.

