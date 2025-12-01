En sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó la muerte de la madre de Clara Brugada Molina y envió su solidaridad y cariño a la jefa de gobierno de la capital, así como a sus familiares y amigos.

"Lamento el fallecimiento de la señora Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. Mi solidaridad y cariño a Clara, sus familiares y amigos".

La noticia del fallecimiento de Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada, se dio a conocer a través de la cuenta del Gobierno de la Ciudad de México.

En la cuenta institucional, el Gobierno CDMX expresó su más sentido pésame a Brugada Molina, y aseguró que se le acompañará con profundo respeto y solidaridad a su familia en este momento.

“Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a su familia en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo, fortaleza y paz”, señaló.

Sheinbaum da sus condolencia por la muerte de la madre de Clara Brugada (01/12/2025). Foto: Captura de pantalla

