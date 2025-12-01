Más Información
Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento
Dua Lipa y todas las canciones sorpresa de artistas latinos que interpretó en su “Radical Optimism Tour”
En sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó la muerte de la madre de Clara Brugada Molina y envió su solidaridad y cariño a la jefa de gobierno de la capital, así como a sus familiares y amigos.
"Lamento el fallecimiento de la señora Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. Mi solidaridad y cariño a Clara, sus familiares y amigos".
Lee también Sheinbaum destaca alianza estratégica con Singapur tras visita de Estado de Tharma; empresarios se interesan en Plan México
La noticia del fallecimiento de Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada, se dio a conocer a través de la cuenta del Gobierno de la Ciudad de México.
En la cuenta institucional, el Gobierno CDMX expresó su más sentido pésame a Brugada Molina, y aseguró que se le acompañará con profundo respeto y solidaridad a su familia en este momento.
“Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a su familia en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo, fortaleza y paz”, señaló.
Se inscriben ante el Senado 43 aspirantes para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy y Ricardo Peralta
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]