La Mañanera del Pueblo, 10 de diciembre, minuto a minuto

Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes
La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco
Este miércoles 10 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comunica en el Salón Tesorería de Palacio Nacional los hechos más relevantes del país y presenta proyectos, avances y todo lo relacionado con su gobierno.
Sigue minuto a minuto lo más relevante de la Mañanera del Pueblo.
07:43.- Claudia Sheinbaum felicita a organizadores y funcionarios públicos por el recononimiento al viacrusis de Iztapalapa como Patrimonio Cultural de la Unesco.
07:42.- La Presidenta inicia comentando que hoy se presentarán los avances en el Plan Michoacán, que tuvo inicio hace un mes, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
07:41.- Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
