La Mañanera del Pueblo, 10 de diciembre, minuto a minuto

Este miércoles 10 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comunica en el Salón Tesorería de Palacio Nacional los hechos más relevantes del país y presenta proyectos, avances y todo lo relacionado con su gobierno.

Sigue minuto a minuto lo más relevante de la Mañanera del Pueblo.

07:43.- Claudia Sheinbaum felicita a organizadores y funcionarios públicos por el recononimiento al viacrusis de Iztapalapa como Patrimonio Cultural de la Unesco.

07:42.- La Presidenta inicia comentando que hoy se presentarán los avances en el Plan Michoacán, que tuvo inicio hace un mes, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

07:41.- Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

