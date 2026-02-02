Más Información
Con motivo de la conmemoración del 109 Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría de Movilidad (Semovi) recuerda que este lunes se ajustarán los horarios de operación de la Red de Movilidad Integrada (MI) de la Ciudad de México.
A continuación te dejamos el horario de los diferentes medios de transporte:
- Metro de 07:00 a 00:00 horas
- Metrobús de 05:00 a 00:00 horas
- RTP de 07:00 a 00:00 horas
- Trolebús Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 de 06:00 a 23:30 horas
- Trolebús Elevado y líneas 10, 11 y 13 de 05:00 a 00:00 horas
- Trolebús Aztecas Línea 12 de 05:30 a 23:30 horas
- Tren Ligero de 07:00 a 23:30 horas
- Servicio de Apoyo RTP Tren Ligero de 07:00 a 23:30 horas
- Cablebús de 07:00 a 23:00 horas
- Ecobici de 05:00 a 00:30 horas
- Biciestacionamientos 07:00 a 00:00 horas
- Tren Suburbano de 7:00 a 00:30 horas con intervalo de paso de cada 15 minutos.
Este lunes se permitirá el ingreso con bicicleta al Metro, Cablebús y Tren Ligero. En Metrobús, Trolebús y RTP el acceso con bicicletas estará sujeto a disponibilidad de espacios dentro de las unidades.
